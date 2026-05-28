Στη δημοσιότητα βγήκε βίντεο που δείχνει καρέ καρέ την κινηματογραφική καταδίωξη των δραστών στα Πατήσια μετά τους πυροβολισμούς, καθώς οδηγούν ανάποδα στο πεζοδρόμιο για να ξεφύγουν.

Το βίντεο προβλήθηκε στις «Αποκαλύψεις» και δείχνει τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με όπλο μέσα στο μαγαζί του.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν με ένα γκρι SUV.

Τότε, ακολούθησε μια καταδίωξη βγαλμένη από ταινία και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να πιάσουν τους τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους.

Η καταδίωξη έγινε έως τη λεωφόρο Κηφισού και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με τρία άλλα οχήματα, στη συμβολή με την οδό Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ άλλοι δύο συνεργοί κατάφεραν αρχικά να διαφύγουν πεζή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο, ενώ ο τέταρτος της ομάδας παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές από το 2022, μετά από εμπλοκή του σε αιματηρό καβγά στη Νέα Ερυθραία.

Το θύμα, το οποίο είναι πακιστανικής υπηκοότητας, τραυματίστηκε σοβαρά στους μηρούς. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τοποθέτησαν τουρνικέ για να περιοριστεί η αιμορραγία, μέχρι να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.