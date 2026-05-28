Ποινική έρευνα που έχει στο στόχαστρο την Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, άλλοτε χρονικογράφο του περιοδικού Elle, που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση, έχει αρχίσει να διενεργείται από εισαγγελείς του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Η νέα επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της χρονικογράφου και συγγραφέα, 82 ετών, σκοπό έχει να εξακριβωθεί αν διέπραξε ψευδορκία σε καταθέσεις της κατά τη διάρκεια δύο αστικών διαδικασιών που κίνησε σε βάρος του νυν προέδρου, σύμφωνα με δημοσιεύματα μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ιδίως των New York Times και του CNN, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Η πρώτη αφορούσε τον φερόμενο βιασμό της μέσα σε δοκιμαστήριο μεγάλου νεοϋορκέζικου καταστήματος το 1996 από τον τότε επιχειρηματία των ακινήτων. Ο νυν πρόεδρος είχε κριθεί ένοχος στην αστική δίκη. Η δεύτερη αφορούσε συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε επανειλημμένα ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά και υποστήριξε πως έκανε αυτόν τον ισχυρισμό για να αυξήσει τις πωλήσεις του βιβλίου της το 2019.

Σύμφωνα με το CNN, οι εισαγγελείς βασίζονται σε δήλωσή της στο πλαίσιο ένορκης κατάθεσης που είχε κάνει το 2022 η Ε. Τζιν Κάρολ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει καμιά χρηματοδότηση από τρίτους για τα δικαστικά της έξοδα. Όμως, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος Ριντ Χόφμαν είχε καλύψει μέρος τους, πάντα κατά το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η έρευνα εγγράφεται σε σειρά επιθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον ανθρώπων που ο πρόεδρος θεωρεί προσωπικούς του εχθρούς.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι αποπέμφθηκε στις αρχές Απριλίου διότι απέτυχε να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον προσώπων όπως ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ή η πρώην γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ονόμασε υπηρεσιακό υπουργό τον Τοντ Μπλαντς, μέχρι τότε δεύτερο τη τάξει στο υπουργείο και πρώην προσωπικό του δικηγόρο. Έκτοτε, το υπουργείο μοιάζει να έχει επιταχύνει την εκστρατεία αντιποίνων.

Ο κ. Μπλαντς, που είχε εκπροσωπήσει τον κ. Τραμπ στην υπόθεση Κάρολ και άλλες, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εποπτεία της έρευνας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.