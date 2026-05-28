Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επανεμφανίζεται «χωρίς ίχνος αυτοκριτικής», την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα που άφησε η διακυβέρνησή του.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο πολιτικής «δεύτερης ευκαιρίας» για τον κ. Τσίπρα, η κ. Βολουδάκη σημείωσε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει όσες ευκαιρίες θέλει», ωστόσο πρόσθεσε με έμφαση ότι «υπάρχουν και αντικειμενικά γεγονότα» από τη διακυβέρνηση 2015-2019.

«Επιστρέφει αμετανόητος – Δεν βλέπω αυτοκριτική»

Η ίδια κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «εμφανίζεται σαν να τα έκανε όλα καλά», αποδίδοντας τα προβλήματα της περιόδου σε τρίτους. «Εγώ δεν βλέπω κανένα ίχνος αυτοκριτικής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε στις δηλώσεις του για το τραπεζικό σύστημα το 2015, σημειώνοντας πως «το μόνο που είπε είναι ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα», σχολιάζοντας ότι αυτό αφορά «ανθρώπους που περίμεναν στις ουρές για να βγάλουν 20 ευρώ».

Παράλληλα, επικαλέστηκε και παλαιότερες τοποθετήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι επιλογές της τότε κυβέρνησης οδήγησαν σε επιβαρύνσεις για συνταξιούχους και μικρομεσαίους.

Μεταναστευτικό: Σταθερές ροές, αυστηρότερες διαδικασίες

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η κ. Βολουδάκη ανέφερε ότι οι ροές «δεν έχουν σταματήσει», ωστόσο δεν καταγράφεται αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως είπε, «οι αφίξεις από τον Έβρο είναι σχεδόν μηδενικές», ενώ στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί περίπου κατά 70%. Αντίθετα, συνεχίζονται οι ροές προς την Κρήτη από τη Λιβύη.

Νέο πλαίσιο: Screening, κλειστές δομές και ταχείες επιστροφές

Η υφυπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο που προωθείται, σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο –όπως είπε– θα ισχύσει υποχρεωτικά από τα μέσα Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ίδια, προβλέπεται:

Ταχεία διαδικασία «screening» με δακτυλικά αποτυπώματα, εξετάσεις και διασταυρώσεις στοιχείων

Διαχωρισμός όσων δικαιούνται άσυλο από όσους δεν έχουν προσφυγικό προφίλ

Ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου εντός 12 εβδομάδων

Παραμονή σε κλειστές δομές για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης ή εργασίας

Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής

Όπως διευκρίνισε, όσοι λαμβάνουν θετική απόφαση θα μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές και θα μπορούν να εργαστούν.

Ευρωπαϊκή διάσταση και σχέδια για δομές εκτός ΕΕ

Η κ. Βολουδάκη τόνισε ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, σημειώνοντας ότι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, σηκώνουν δυσανάλογο βάρος.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για «μηχανισμό αλληλεγγύης» εντός της ΕΕ, που θα προβλέπει καταμερισμό ευθυνών και στήριξη από άλλα κράτη.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προχωρούν συζητήσεις για τη δημιουργία κέντρων φύλαξης εκτός Ευρώπης, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν δικαιούνται άσυλο μέχρι την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.