Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας τόσο των πολιτών όσο και των εκατομμυρίων επισκεπτών, που αναμένονται στη Χαλκιδική κατά τη θερινή περίοδο, βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην Κασσάνδρα, όπου παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο, ο οποίος περιλαμβάνει αυξημένη ενίσχυση σε αστυνομικές δυνάμεις όλων των Διευθύνσεων και της Τροχαίας.

«Ενισχύουμε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής με 200 αστυνομικούς, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, όλους τους μήνες, όπου θα υπάρχει η αυξημένη επισκεψιμότητα στον νομό», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εξηγώντας ότι «στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι η Χαλκιδική το 2026, όπως και το 2025, θα είναι απόλυτα ασφαλής».

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, μετά τα περυσινά εντυπωσιακά αποτελέσματα, και φέτος προτεραιότητες είναι η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, οι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο, η εγκληματικότητα ανηλίκων και η ενδοοικογενειακή βία, ενώ έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα παραβατικότητας που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών στην περιοχή.

«Θέλω να πω σε όλους αυτούς, Έλληνες και αλλοδαπούς, που έχουν έρθει εδώ και είτε προσπαθούν να επιχειρήσουν παράνομα, είτε να παραστήσουν τους μπράβους και τους εκβιαστές, είτε να πουλάνε ναρκωτικά, είτε οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια θέλουν να δραστηριοποιηθούν, ότι δεν είναι εδώ επιθυμητοί. Πρέπει να φύγουν, γιατί οι υπηρεσίες εδώ είναι παρούσες και θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στον εισαγγελέα και στα δικαστήρια οποιονδήποτε δε σέβεται τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες οφείλουν να φροντίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και κυρίως να έχουν ως κριτήριο την ασφάλεια των πολιτών.

Έθεσε ως προτεραιότητα και την οδική ασφάλεια με την ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας στον δρόμο για την περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Αναφέρθηκε και στην πρόληψη της βίας ανηλίκων και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζοντας ότι «οι υπηρεσίες μας είναι πολύ καλά οργανωμένες και έτοιμες να προστατέψουν το κάθε θύμα, γυναίκα, παιδί, ηλικιωμένους, οι οποίοι υποφέρουν από διάφορους κακοποιητές, άρα οι υπηρεσίες της Χαλκιδικής είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους χιλιάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 η Χαλκιδική υποδέχθηκε περίπου 2.335.714 τουρίστες, ενώ στην περιοχή λειτούργησαν 3.486 επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι διαθέσιμες 150.000 κλίνες κατέγραψαν σε αρκετές περιόδους πληρότητα, που άγγιξε το 100%.

Επιβεβλημένοι οι έλεγχοι στα σύνορα – όπου λείπει έστω και ένας αστυνομικός θα καλυφθεί η θέση

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στα σύνορα μετά την επιβολή του μέτρου enter exit, με τη λήψη βιομετρικών στοιχείων για τους πολίτες εκτός Σένγκεν, τονίζοντας ότι έχει εισπράξει παράπονα από τους ομολόγους του στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «είναι ένα θέμα το οποίο έχει δύο πτυχές.

Η πρώτη αφορά τον νέο τρόπο εισόδου στις χώρες της ΕΕ, το λεγόμενο σύστημα entry – exit. Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Λυπάμαι πολύ που αυτό όλο σε πρώτη φάση έχει μια καθυστέρηση, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού και απ’ όπου λείπει έστω και ένας αστυνομικός θα καλυφθεί η θέση του.

Οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στη πλήρη εφαρμογή του νόμου, που σημαίνει ο κάθε πολίτης τρίτης χώρας ελέγχει κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά. Δεύτερον, οι υποδομές μας είναι εκ των πραγμάτων πεπαλαιωμένες, χρειάζονται ανανέωση», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι ήδη οι νέοι Κήποι χτίζονται, όπως διαπίστωσε και ο ίδιος στην επίσκεψη που πραγματοποίησε συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων

Μιλώντας για τις εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν προσφάτως σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, που λυμαίνονταν εκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων από επιδοτήσεις, ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν.

«Η δουλειά που γίνεται δεν αφορά συνήθεις τυπικούς ελέγχους. Από την πλευρά του «ελληνικού FBI» αυτής της αξίας υπηρεσίας που ιδρύσαμε, αφορά εγκληματικές ομάδες οι οποίες μέσα από οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα προσπορίζονταν παράνομα πόρους και μάλιστα οι πιο πολλοί από αυτούς δεν είχαν σχέση με τον αγροτικό τομέα», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα συνεχιστεί η έρευνα στην κατεύθυνση αυτή, δεν αφορά απλούς αγρότες, αφορά εγκληματικές οργανώσεις και η υπηρεσία λειτουργεί πάρα πολύ καλά».