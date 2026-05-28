Θύμα μιας απρόκλητης και άγριας λεκτικής επίθεσης έπεσε η Έλεν Μίρεν στο Λονδίνο. Η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περπατούσε ξέγνοιαστη με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, όταν την πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας. Αρχικά, η ίδια αντέδρασε με χαμόγελο, νομίζοντας πως πρόκειται για θαυμαστή.



Η κατάσταση όμως ξέφυγε γρήγορα. Ο φιλοπαλαιστίνιος διαδηλωτής άρχισε να ουρλιάζει, αποκαλώντας τη «διαβολική σιωνίστρια σκύλα», αφήνοντας την ηθοποιό σε κατάσταση σοκ.



«Αυτή είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων είχαν εξαφανιστεί».

«Είσαι μία διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ [κύριε Χάκφορντ] επίσης, άντε γ@@@», ακούγεται να λέει ο άνδρας.



Ο σύζυγός της παρενέβη αμέσως, ζητώντας επίμονα από τον άνδρα να απομακρυνθεί. Το βίντεο από το περιστατικό κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σάλο.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Η επίθεση σχετίζεται με την ανοιχτή στήριξη που προσφέρει η Έλεν Μίρεν στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα, η χολιγουντιανή σταρ συνυπέγραψε επιστολή με άλλους διάσημους καλλιτέχνες, όπως η Μίλα Κούνις και η Σάρον Όσμπορν, αντιδρώντας στο πολιτιστικό μποϊκοτάζ της χώρας και υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της στη Eurovision, τονίζοντας πως ο αποκλεισμός καλλιτεχνών είναι λάθος.