«Ένας AI Agent θα μπορούσε να είναι προϊστάμενος ανθρώπων; Ξεκάθαρα ναι, είναι ήδη», ανέφερε ο Δημήτρης Μιχόπουλος, Conference Thought Igniter και Founder της Genius & Crazy, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης, διοίκησης και ανθρώπινης κρίσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Όπως υποστήριξε, «ο AI Agent είναι πιο δίκαιος, δεν έχει προσωπικά, δεν φοβάται τον άλλο μην τον ξεπεράσει», προσθέτοντας ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν ήδη αντίστοιχα παραδείγματα εφαρμογής.

Εκτίμησε ότι «ο μάνατζερ ως ρόλος τελειώνει» και πως η AI θα μπορεί να προΐσταται ανθρώπων με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και δομή, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ηγεσία δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στη μηχανή. «Το δικαίωμα της ηγεσίας το έχει ο ηγέτης, όχι η μηχανή», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που θα βάλει «την κόκκινη γραμμή» και δεν θα ακολουθήσει τυφλά τις αποφάσεις ενός συστήματος AI.

«Ο ηγέτης θα πει θα κάνουμε αυτό που είναι ηθικά πιο σωστό, πιο ανθρώπινο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η εταιρεία θα κερδίσει το μέλλον της αν πάει τον άνθρωπο μπροστά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης».

Παράλληλα, προειδοποίησε τόσο για τους ηγέτες που δεν κατανοούν την τεχνολογία όσο και για εκείνους που παραδίδονται ολοκληρωτικά σε αυτήν. «Ο ηγέτης που δεν καταλαβαίνει την τεχνολογία είναι επικίνδυνος» γιατί λειτουργεί με φόβο και ανασφάλεια, είπε, ενώ χαρακτήρισε «καταστροφικό» το αντίθετο άκρο. «Αν δώσεις την αυθεντία και τη διοίκηση στην ΑΙ, τότε θα σε δαγκώσει», κατέληξε.

