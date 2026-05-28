Στη διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, στον καθοριστικό ρόλο της για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο, καθώς και στη σημασία των “Ποσειδωνίων 2026” σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου ενόψει της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΟΙΑΘ.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό κλάδο, αλλά ένα ιστορικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, που ξεκίνησε «όχι από πλούτη, παλάτια και επίδειξη δύναμης, αλλά από ανάγκη, από αγάπη για τη θάλασσα και από μόχθο» και οδήγησε, όπως είπε, «στον θρίαμβο της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα μπορεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, είναι όμως πολύ μεγάλη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στα πλοία ελληνικής σημαίας, στα ελληνόκτητα πλοία, στα hubs, στις επιχειρήσεις και σε όλη την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τη θάλασσα».

Παράλληλα, ο Υπουργός επισήμανε ότι η χώρα έχει στρατηγική και βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε παλαιά μοντέλα, αλλά σε νέες δυνατότητες που δημιουργεί η θάλασσα, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, τα FSRU, οι γεωτρήσεις, η ποντοπόρος ναυτιλία, το yachting και τα επαγγέλματα της θάλασσας».

Με αφορμή τις συζητήσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων που θα συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη διεθνή σημασία των «Ποσειδωνίων», ο Υπουργός σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση, παρότι πραγματοποιείται εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων, αποτελεί κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κοινότητας, των εφοπλιστών, των brokers και των ανθρώπων που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κίνηση της παγκόσμιας οικονομίας και πρόσθεσε ότι, φέτος, η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση είναι «πιο κρίσιμη από ποτέ για το τι θα φέρει το αύριο και οι νέες τεχνολογίες για την κοινωνία, τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία θα στηρίξει ενεργά τον θεσμό των Ποσειδωνίων και θα υπερασπιστεί τη ναυτιλία ως τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Όπως σημείωσε «ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε αυτό το οποίο είναι η δική μας βαριά βιομηχανία και μπορεί να φέρει ευημερία, ελπίδα και καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας».