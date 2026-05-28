Ο Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στην αποθεωτική υποδοχή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου ο ίδιος τραγούδησε και συνθήματα μαζί με τους οπαδούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τη Euroleague νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four που έγινε στο Telecom Center Athens και στη συνέχεια αποθεώθηκαν από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς τους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τον προπονητή να κλέβει την παράσταση και με το σύνθημα που τραγούδησε.

Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε έπειτα από ερώτηση που δέχθηκε από το επίσημο κανάλι της ΚΑΕ στο Youtube, με τον ίδιο να απαντάει…

«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα.

Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη. Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος, αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή είπα ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι».