Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον «σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων» σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φάση μιας «τιμωρητικής απάντησης» στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB, οι ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις Καμπ Αρίφτζαν και Άλι Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, καθώς και τις βάσεις Τζουφάιρ και Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν.

Το Ιράν δεν έδωσε πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών ή για τυχόν θύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών σχετικά με τα πλήγματα.