Έντονη ανησυχία προκαλεί η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) του ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 6.000 ναυτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την προστασία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

«Το μόνο που κάνουν οι επιθέσεις είναι να επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», δηλώνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Οργανισμού στην ανακοίνωση, ζητώντας από τους παράγοντες της ναυτιλίας να αποφεύγουν την διέλευση των πλοίων από την περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.