Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 «στόχους» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης στο και κοντά στο στενό», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X.

Fires seen burning at the Port of Shahid Haqqani in Bandar Abbas, Southern Iran, following tonight’s wave of retaliatory strikes against Iranian military and infrastructure sites by the U.S. Air Force and Navy. pic.twitter.com/ccZPuZvDPG — OSINTdefender (@sentdefender) July 7, 2026

Κατηγορίες για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη στο Ισλαμαμπάντ

Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη στο Ισλαμαμπάντ στα μέσα Ιουνίου, το οποίο είχε θέσει τις βάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία, στη θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως το στενό του Ορμούζ –από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη προκάλεσε κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία κι απογείωσε τις τιμές της ενέργειας– καθώς και ότι θα αίρονταν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Προειδοποίηση της Τεχεράνης

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της «παραβίασης» αυτής και διεμήνυσε πως «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα προχωρήσουν σε «συντριπτική απάντηση» μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν.

Το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που αποτελεί την ανώτατη κοινή διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «ξεκάθαρη πράξη επιθετικότητας», υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην περιοχή.

Παράλληλα, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί αμερικανική εμπλοκή στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μοναδική ασφαλής δίοδος για τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα που διασχίζουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή είναι εκείνη που καθορίζεται από το Ιράν.

«Οι ενέργειες του Ιράν στο στενό είναι εντελώς απαράδεκτες από τη σκοπιά των ΗΠΑ και δεν θα μείνουν ατιμώρητες», είπε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών που απαγόρευσε «νέες συναλλαγές» ιρανικών υδρογονανθράκων από χθες.