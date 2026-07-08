Ένα πιο ισχυρό πλαίσιο προστασίας για εκατομμύρια αεροπορικούς επιβάτες στην Ευρώπη διαμορφώνεται μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νέων κανόνων για τα δικαιώματα στις αερομεταφορές. Οι αλλαγές διατηρούν τις αποζημιώσεις για μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ παράλληλα εισάγουν νέες εγγυήσεις για τις χειραποσκευές, τις οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και τη διαφάνεια στις κρατήσεις.

Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αεροπορική κίνηση στην Ευρώπη κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους επιβάτες να ζητούν μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις και πρόσθετες χρεώσεις που συχνά αυξάνουν σημαντικά το τελικό κόστος ενός ταξιδιού.

Διατηρούνται οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Στον πυρήνα των νέων κανόνων παραμένει το δικαίωμα αποζημίωσης για τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν σημαντικές διαταραχές στο ταξίδι τους. Όπως προβλέπεται, οι επιβάτες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες, όταν ακυρώνεται χωρίς επαρκή προειδοποίηση ή όταν δεν τους επιτρέπεται η επιβίβαση.

Τα ποσά των αποζημιώσεων παραμένουν αμετάβλητα, στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλες πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα, καθώς και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να υποχρεούνται να παρέχουν φροντίδα στους επιβάτες, καλύπτοντας γεύματα, αναψυκτικά, διαμονή και μεταφορές όπου αυτό απαιτείται.

Ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής χρημάτων

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της μεταρρύθμισης αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής χρημάτων και αποζημιώσεων.

Οι επιβάτες που επιλέγουν επιστροφή χρημάτων αντί για εναλλακτική πτήση θα λαμβάνουν τα ποσά με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες εντός 30 ημερών είτε να καταβάλουν την αποζημίωση είτε να αιτιολογούν επαρκώς την άρνησή τους.

Παράλληλα, καθιερώνεται ενιαίο χρονικό περιθώριο εννέα μηνών για την υποβολή σχετικών αιτημάτων, με στόχο να περιοριστούν οι διαφορετικές πρακτικές που ισχύουν σήμερα από χώρα σε χώρα.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις των χειραποσκευών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χειραποσκευών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ καταναλωτών και αεροπορικών εταιρειών.

Οι νέοι κανόνες κατοχυρώνουν το δικαίωμα μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μικρή τσάντα ή σακίδιο, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Ταυτόχρονα, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ταξιδιωτικοί μεσάζοντες και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζήτησης θα πρέπει να εμφανίζουν από την πρώτη στιγμή το συνολικό κόστος του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για χειραποσκευές. Στόχος είναι οι επιβάτες να μπορούν να συγκρίνουν με διαφάνεια τις διαθέσιμες επιλογές και να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διαδικασία κράτησης.

Ενισχυμένη προστασία για οικογένειες και ευάλωτες ομάδες

Οι νέες ρυθμίσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση οικογενειών και επιβατών που χρειάζονται ειδική υποστήριξη.

Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά ότι τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δίπλα στον γονέα ή τον συνοδό τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Αντίστοιχα δικαιώματα προβλέπονται για εγκύους, καθώς και για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις όπου χάνουν πτήση εξαιτίας ανεπαρκούς βοήθειας από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης και παροχής πρόσθετης υποστήριξης.

Περισσότερη ευελιξία στα ταξίδια

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν και μέτρα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ταξιδιωτών. Μεταξύ άλλων, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο της επιστροφής ακόμη και αν δεν έχουν ταξιδέψει με την πτήση αναχώρησης, χωρίς να χάνουν το δικαίωμά τους ή να επιβαρύνονται με πρόσθετες χρεώσεις.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν χρεώσεις για μικρές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών στα ονόματα των επιβατών, ενώ καταργούνται και οι επιπλέον χρεώσεις για την έκδοση έντυπης κάρτας επιβίβασης όταν έχει προηγηθεί ηλεκτρονικό check-in.

Η συμφωνία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο διάστημα. Μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής, πριν τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες. Για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, ωστόσο, το μήνυμα είναι ήδη σαφές: περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη προστασία και ισχυρότερα δικαιώματα σε κάθε στάδιο του αεροπορικού ταξιδιού.