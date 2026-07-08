Οι αλλαγές στο εμπόριο και τη γεωπολιτική, αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο συνέδριο Economist, στο οποίο νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι συμμετείχαν η Αγγελική Φράγκου πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners, καθώς και ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., Βαγγέλης Μαρινάκης. Κατά τις ομιλίες, εξετάστηκαν οι καθοριστικές προκλήσεις που διαμορφώνουν το σημερινό γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο με έμφαση στο πως τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας αποτελούν τον ολοένα και πιο κυρίαρχο παράγοντα στην εμπορική πολιτική.

Στην ομιλία της, η Αγγελική Φράγκου πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners ανέφερε:«Το παγκόσμιο εμπόριο είναι σύνθετο σήμερα. Πολλά πράγματα αλλάζουν άρδην τα τελευταία χρόνια. Πέρα από το ΑΕΠ, έχουμε τις αναδυόμενες οικονομίες, τις ώριμες οικονομίες. Σήμερα έχουμε πολλά ψηφιακά βοηθήματα θα μπορέσουμε να πούμε αλλά ο κόσμος παραμένει συνθετος ακόμα και ένας οικονομολόγος με γνώσεις δεν μπορεί να συνοψίσει τα πάντα σε γραφήματα. Έχουμε τον Μερκαντιλισμό, η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Μερκαντιλισμός. Τέσσερις παράγοντες επηρεάζουν το εμπόριο: εθνική ασφάλεια, οι γεωπολιτικές συρράξεις, οι δαπάνες και η τεχνητή νοημοσύνη. Το καθένα από αυτά είναι σημαντικό και επηρεάζει αυτή την συνθετότητα».

Ερωτώμενη τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ανατροπή για την ναυτιλία, η κα Φράγκου απάντησε: «Η εθνική ασφάλεια και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλάζουν τον κόσμο από χαμηλών δαπανών και ομαλής λειτουργίας σε κάτι άλλο. Αλλάζει ο τρόπος που γίνονται οι μεταφορές, οι αναταράξεις είναι εκεί, οι ανατροπές είναι εκεί και κινούμαστε σε έναν κόσμο που το πλαίσιο αλλάζει. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τα πράγματα τα επόμενα χρόνια και θα δούμε πώς θα επηρεάσει και την ναυτιλία και τις δαπάνες. Θα πάει όμως καλά η ναυτιλία παρά τα σκαμπανεβάσματα. Αν δούμε την αναποτελεσματικότητα σημαίνει ότι υπάρχουν μακρύτερες διαδρομές, χρειαζόμαστε περισσότερα πλοία και αν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη τί είναι οι καινούριες επενδύσεις; Όχι μόνο ο τρόπος που δουλεύουμε ή παράγουμε προϊόντα, είναι και οι υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν από βασικούς ημιαγωγούς, λογισμικό, κέντρα δεδομένων, ενέργεια και διανομή της ενέργειας, νέες υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν με τον ίδιο τρόπο που είχαν δημιουργηθεί οι αγωγοί στο παρελθόν. Μιλάμε για 1,3 τρις επενδύσεις μόνο στις ΗΠΑ τα τελευταία 5 χρόνια και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάλι επενδύσεις πέντε τρις. Αυτό είναι μια παγκόσμια τάση και η Κίνα κάνει το ίδιο και η Ευρώπη κάνει το ίδιο. Μιλάμε για μεγάλα κεφάλαια που κατανέμονται και το ένα τρίτο από αυτά πάει στα αγαθά που εμείς μεταφέρουμε. Χάλυβας, τσιμέντο, ενέργεια, φυσικό αέριο.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., Βαγγέλης Μαρινάκης ερωτήθηκε πως επηρεάζουν το εμπόριο τα χτυπήματα στο Ορμούζ: «Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία 6 χρόνια είναι κάτι άνευ προηγουμένου είχαμε covid είχαμε τον Παναμά, είχαμε την διώρυγα του Σουέζ, έχουμε τα προβλήματα στην Ερυθρά θάλασσα, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και φυσικά όλα όσα γίνονται μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Λιβάνου. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα που φυσικά επηρεάζουν τη βιομηχανία μας και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι καθιστούν την βιομηχανία μας πολύ σημαντική για άπαντες, ειδικά σε σχέση με το κομμάτι της ενέργειας. Επιπλέον, βλέπουμε ότι οι χώρες όταν έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα έχουν λιγότερα προβλήματα με τη ροή των εμπορευμάτων και με την ενεργειακή αποδοτικότητα, διότι αυτή είναι η κύρια ανησυχία επί του παρόντος. Με όλα όσα έχουμε δει, με την Τεχνητή Νοημοσύνη προσφάτως και με όλες αυτές τεράστιες επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα η Τ.Ν. χρειάζεται πολύ ενέργεια επίσης κάτι που το καθιστά ποιο σημαντικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε εκεί, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα πληρώματά μας είναι ασφαλή. Ταυτόχρονα μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους στόλους και είμαστε εκεί για να παραδώσουμε εμπόρευμα όταν αυτό απαιτείται εν μέσω προκλήσεων.

Ο κ. Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην ύπαρξη ενός δασμού διοδίων για τα πλοία και εάν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, απάντησε:

«Πρώτα από πολλά ήταν μία πρόταση, η οποία αναφέρθηκε κατά την διάρκεια των Ποσειδωνίων πριν από ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Επίσης, έστειλα την εν λόγω πρόταση και στην κυβέρνηση είναι κάτι καταγεγραμμένο και επίσημο. Πιστεύω ότι είναι το σωστό, ακόμη το έχω προτείνει και στον κ. Τραμπ και μπορώ να αιτιολογήσω το επιχείρημα μου. Πρώτα από όλα τώρα, αλλά και για μία σειρά ετών, πληρώνουμε αρκετά, είτε υπήρχε πόλεμος, είτε όχι, λόγω του κινδύνου που έχει το εμπόριο στην περιοχή. Επί του παρόντος τα ασφάλιστρα είναι μεταξύ 1 εκατ. και 2 εκατ. και 3 εκατ. ανάλογα, εξαρτάται από την αξία του πλοίου και του εμπορεύματος. Είναι ένα σημαντικό έξοδο μια σημαντική δαπάνη. Πρώτον, έχοντας λοιπόν διόδια δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου, που όπως προείπα είναι αρκετά μεγάλο αντίτιμο. Δεύτερο, όταν έχουμε ελεύθερη πλοήγηση μπορεί να υπάρχουν πόλεμοι επί μακρόν για σειρά ετών χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια για την παγκόσμια οικονομία. Οι ηγέτες έχουν αρκετό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δεν βρίσκονται υπό πίεση για να διασφαλίσουν ότι θα έχουν μία σύμφωνία σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα ή σε σχέση με τη δημοκρατία, την ηγεσία ή και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Το τρίτο στοιχείο, οι οικονομίες ήδη έχουν πληγεί στην Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και τις υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, αλλά και στα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητα μας, τα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τι σημαίνει αυτό; Πρέπει να βρεθεί μία λύση, ήδη είμαστε σε ένα τέτοιο κόσμο για πάνω από 5 μήνες με κύρια προβλήματα. Έχουμε πολλούς πολέμους και επίσης το ποσό από αυτά τα διόδια θα μπορούσε να διαιρεθεί και αυτό βρίσκεται στην πρόταση, θα μπορούσε να διαιρεθεί και να κατανεμηθεί μεταξύ όλων των χωρών του Αραβικού κόσμου που ήδη έχουν υποστεί ζημιές και φυσικά ένα άλλο κομμάτι στις ΗΠΑ για τις τεράστιες δαπάνες για όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι μία αμοιβαία επωφελής κατάσταση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ο καθένας θα ήταν νικητής από αυτό και κατά κύριο λόγο φυσικά ο κόσμος και η παγκόσμια οικονομία».

Από την πλευρά της, η κα. Φράγκου σχολιάζοντας ζητήματα ναυσιπλοΐας, ανέφερε: «Ξέρετε είναι ένα πολιτικό ερώτημα και ένα ζήτημα κυβέρνησης ή διοικητικό. Νομίζω ότι πολιτικές μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν, στο τέλος της ιστορίας αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι πως υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι η ενέργεια είναι σημαντική και θέλω να πω κάτι για τα στενά του Ορμούζ. Θα υπάρχει ένας βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος που σημαίνει ότι κι αν συμβεί βλέπετε ότι χώρες έχουν πιστοποίηση διότι μιλάμε για τα στενά του Ορμούζ, μιλάμε για 20 εκατομμύρια βαρέλια που είναι το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης και περίπου 20% του φυσικού αερίου. ‘Αρα, κατά βάση πρέπει κανείς να έχει περισσότερους αγωγούς και περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που θα δημιουργηθούν, ενώ μεσοπρόθεσμα θα έλεγα ότι θα υπάρξουν νέες περιοχές όπου θα υπάρχει ένα ασφάλιστρο κινδύνου και νέες περιοχές θα δημιουργηθούν χωρίς κανένα κομμάτι κίνησης ή κολλήματος. Για παράδειγμα η Αργεντινή. Θα υπάρχει μια διαφοροποίηση των πηγών, στα πυρηνικά, στις ΑΠΕ λόγω της ανάγκης ενέργειας, άρα θα υπάρξουν αλλαγές και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία πραγματική πρόταση και θα δούμε πώς θα κινηθούμε προς τα εμπρός. Η ενέργεια είναι απαραίτητη τόσο για τις δαπάνες άμυνας, για τους στρατούς των χωρών, αλλά και για την Τ.Ν. Στη ναυτιλία τα πράγματα είναι γνωστά μπορούμε να κατασκευάσουμε καινούργια πλοία, αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συμβεί κάτι. Αλλά κοιτώντας με έναν θετικό τρόπο θα έλεγα ότι κάτι πολύ αρνητικό όπως η άμυνα για παράδειγμα, οι αμυντικές δαπάνες μπορεί να φέρουν έναν θετικό αντίκτυπο για την Ευρώπη. Δύο χρόνια πριν ήταν ανήκουστο για έναν Ευρωπαίο να μιλά τότε για αμυντικές δαπάνες, σήμερα όμως το ΝΑΤΟ έχει φτάσει 1,5 τρις δολάρια το 2025, 50% υψηλότερο από το 2015 και ήδη μιλάμε για το 5% που είναι μπροστά μας. Τί θα μας φέρει αυτό; θα μας φέρει μία καλύτερη μεταποίηση, τεχνολογίες και επίσης τεχνολογική καινοτομία. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στις τεχνολογίες επ’ ωφελεία και των πολιτών. Δεν το ξέρω γιατί, αλλά στο βάθος είμαστε αισιόδοξοι.»

Ο κ .Μαρινάκης αναφέρθηκε στους κινδύνους μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης της αγοράς:: «Νομίζω πως πρώτα από όλα πρέπει να σεβαστούμε και να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή. Δεύτερον, πρέπει να σεβαστούμε και να προστατέψουμε την ιστορία των εθνών, την κουλτούρα των εθνών και φυσικά τη δημοκρατία. Εάν συμφωνήσουμε όλοι επί αυτών των αρχών και επίσης πρέπει να ξεκινήσουμε από τους ηγέτες και εμείς ως ηγέτες στη δική μας τη μηχανή νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε το δρόμο. Επαναλαμβάνω λοιπόν όλα αυτά τα πάνω-κάτω, όλες αυτές τις διακυμάνσεις που έχουμε στην αγορά, στις τιμές πετρελαίου, στα αγαθά, όλα αυτά δημιουργούν ζημίες. Ίσως ακόμη βλέπουμε ότι οι αγορές θα πάνε καλά. Βλέπουμε ότι η αμερικανική οικονομία τα πάει πολύ καλά, αλλά το ερώτημα είναι για πόσο και δεύτερον πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι ελληνική αυτάρκεια υπάρχει. Αν και κατά την άποψή μου όλα αυτά απαιτούν χρόνο, έτσι ώστε να έρθουν σε μια κανονικότητα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι με συγκεκριμένες δράσεις θα τα προστατέψουμε όλα αυτά».