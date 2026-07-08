Στο επίκεντρο έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται η Booking.com, έπειτα από καταγγελία για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών κρατήσεων ξενοδοχείων. Η Αρχή έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις δεσμεύσεις που πρότεινε η εταιρεία, με τους ενδιαφερόμενους φορείς να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση, ο συνδυασμός ορισμένων εμπορικών πρακτικών της πλατφόρμας ενδέχεται να δημιουργεί κίνητρα στα ξενοδοχεία ώστε να προσφέρουν καλύτερες τιμές ή ευνοϊκότερους όρους μέσω της Booking.com σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο προεπιλεγμένος μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων , τα προγράμματα «Προτεινόμενα Καταλύματα» και «Προτεινόμενα Plus», καθώς και το πρόγραμμα «Booking Sponsored Benefit» (BSB).

Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Αρχής, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δημιουργούν κίνητρα ώστε τα ξενοδοχεία να προσφέρουν μέσω της Booking.com καλύτερες τιμές ή ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, ενώ μέσω του BSB η εταιρεία μπορεί να επιδοτεί εκπτώσεις ώστε οι προσφορές της να εμφανίζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές στους καταναλωτές.

Τι απαντά η εταιρεία

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Booking.com αναφέρει: «Συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας σε συνεργάτες και καταναλωτές».

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αξιολογήσει κατά πόσο οι προτεινόμενες δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί.

Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα τις καταστήσει υποχρεωτικές ή εάν θα συνεχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.