Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική της Συμμαχίας ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται ήδη στις πέντε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν ξεπεράσει τον νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Συμμαχίας για το 2026.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συζήτηση για τον δικαιότερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών είχε ανοίξει ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναδείξει εγκαίρως την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή τους άμυνα.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, με κυριότερη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τη στρατηγική αυτονομία, έχουν οδηγήσει τα κράτη-μέλη στην αναγνώριση της ανάγκης για ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική παρουσία.

«Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ είναι προϋπόθεση για το μέλλον της Συμμαχίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ ως βασική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία συνθήκη προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τον στόχο του 5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες, γεγονός που την τοποθετεί μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα έως το 2035.

«Η Ελλάδα επενδύει διαχρονικά στην άμυνα»

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τις υψηλές αμυντικές δαπάνες της χώρας στις ιδιαίτερες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η χώρα παρέμενε πάνω από τον προηγούμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ολοένα και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη θεωρούν πλέον την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, καθώς το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό.

Σύνδεση του ΝΑΤΟ με την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ συμβαδίζει με τις συζητήσεις που εξελίσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδυνάμωση της κοινής άμυνας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών-μελών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αυτή στρατηγική κατεύθυνση της Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της αναγνωρίζεται τόσο από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στις αμυντικές δαπάνες.

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Συμμαχία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, με τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική άμυνα.

«Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ»

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει κανένα ενδεχόμενο αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να συμβάλουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της κοινής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Συμμαχία, η οποία, όπως είπε, θα είναι προς όφελος όλων των κρατών-μελών.

Εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 από το 2027

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους μέσα στο 2027 στα ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία βρίσκονται ήδη στη φάση κατασκευής, ενώ η προμήθειά τους έχει πλέον δρομολογηθεί.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό της για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις επιλογές άλλων χωρών ή τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαγωγές αμυντικών συστημάτων.

«Υπάρχουν νομικά εμπόδια για την Τουρκία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπουν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Υπενθύμισε ότι η αποπομπή της Άγκυρας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θεωρούν ασύμβατο με την τεχνολογία και την ασφάλεια των μαχητικών F-35.

Ερωτηθείς για τις συζητήσεις που αφορούν ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά και για δημοσιεύματα σχετικά με παρεμβάσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις αποφάσεις άλλων κρατών.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα δεν υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικό εξοπλισμό, όπως αντίστοιχα δεν αποδέχεται υποδείξεις για τις δικές της αμυντικές επιλογές.

Μητσοτάκης: «Το casus belli είναι μια ιστορική ανορθογραφία»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την άρση του casus belli έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία από το 1995 ως «ιστορική ανορθογραφία», η οποία δεν συνάδει με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι έχει θέσει το ζήτημα και σε προηγούμενη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συμβαδίζει με την προσπάθεια οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως ανέφερε, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, στόχος πρέπει να είναι η ειρηνική συνύπαρξη και η διατήρηση ενός σταθερού διαλόγου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι στην Ευρώπη υπάρχει ευρεία αντίληψη πως το casus belli δεν συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που διέπει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. «Πρόκειται για μια απειλή πολέμου που έρχεται από το μακρινό παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την αφήσουμε πίσω μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον συνολικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας από το 2019 έως σήμερα.

Όπως τόνισε, το πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16, το οποίο τότε παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις, προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς, ενώ περισσότερα από 50 αεροσκάφη έχουν ήδη αναβαθμιστεί και ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 83.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει στο οπλοστάσιό της 24 μαχητικά Rafale, ενώ συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μητσοτάκης για τις τιμές του πετρελαίου: «Η άνοδος είναι προσωρινή»

Την εκτίμηση ότι η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου είναι προσωρινή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας είναι συχνές και η εικόνα πρέπει να αξιολογείται σε βάθος χρόνου. Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι με την αποκλιμάκωση της διεθνούς κρίσης οι τιμές θα επανέλθουν σε επίπεδα διαχειρίσιμα για την ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα, ως ισχυρή ναυτική δύναμη, θα συνεχίσει να στηρίζει την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αίτημα για ελληνική συμμετοχή σε επιχείρηση στην περιοχή, ωστόσο η Ελλάδα διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να συνδράμει, εφόσον ζητηθεί και υπάρξει σχετική απόφαση σε διεθνές επίπεδο.