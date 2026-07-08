Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν και την Τεχεράνη να αναφέρει εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχασε τη ζωή του ένας πυροσβέστης μετά από πλήγμα στις εγκαταστάσεις αεροδρομίου στην Ιρανσάχρ, ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζεται με εκατέρωθεν απειλές για νέα αντίποινα.

Ο αντιπεριφερειάρχης της επαρχίας Σιστάν και Μπαλουχιστάν, ο οποίος εκτελεί και χρέη κυβερνήτη της Ιρανσάχρ, ανέφερε ότι τέσσερις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε ολόκληρη την πόλη περίπου στις 00:30 τοπική ώρα.

Multiple large explosions, likely from U.S. strikes, filmed earlier at an Iranian military base near the city of Iranshahr, in the Sistan and Baluchestan Province of Southeastern Iran. Iranshahr is located roughly 100 miles inland from Chabahar. pic.twitter.com/ph3nO037Wp — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

Μετά τις επιτόπιες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι βλήματα έπληξαν το κτίριο των αεροπορικών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό, προκαλώντας ζημιές και στις δύο υποδομές.

Black smoke rises from several sites targeted in tonight’s wave of U.S. strikes in Choghadak, Bushher Province of Southern Iran. pic.twitter.com/BezgQGz8Fs — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο πυροσβέστης Χάλεντ Καντερί, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία, σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Αναφορές για έντονη στρατιωτική δραστηριότητα και εκρήξεις καταγράφηκαν σε περιοχές του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Μαχητικά αεροσκάφη φέρεται να πέταξαν πάνω από τη νήσο Κις, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ویدیوی دریافتی با شرح: 'همین الان پایگاه نظامی بین چغادک و #بوشهر'

پنج‌شنبه ۱۸ تیر #Iran pic.twitter.com/M57q36MMGQ — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

«Είμαι το νούμερο ένα στη λίστα τους»

Ερωτηθείς αν γνωρίζει για οποιαδήποτε αξιόπιστη απειλή από το Ιράν εναντίον του Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ζήτημα, απορρίπτοντας ουσιαστικά την ερώτηση.

«Έχω απειλή όλη την ώρα. Είμαι το νούμερο ένα στη λίστα τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες αναφορές του ότι θεωρεί πως βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Ιράν για πιθανή απόπειρα δολοφονίας.

U.S. President Donald J. Trump touches down and deplanes from Air Force One at RAF Mildenhall in England, after departing the NATO Summit in Ankara earlier in the day Thursday. Oddly, President Trump arrived onboard the VC-25A and not the Qatari-provided VC-25B Bridge, which he… pic.twitter.com/bKgYNrahUo — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το νέο αεροσκάφος είχε μεταφερθεί νωρίτερα σε στρατιωτική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να το δουν τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εκεί.



«Μόλις τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά και λέω ότι τους χτυπήσαμε με αναλογία 20 προς 1», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που «μας χτυπούν, θα τους χτυπάμε 20 φορές».

Ο Τραμπ απάντησε πως αυτό πιθανότατα οφειλόταν στους «απατεώνες εδώ πέρα», σε μια φαινομενική αναφορά στο Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν έλαβε οδηγία να κλείσει τα σκίαστρα στο προσωπικό του τμήμα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε νωρίτερα σε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο Air Force One ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασαν την επιθυμία τους να υπάρξει συμφωνία.

«Κάλεσαν πριν από λίγο. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους μέσα από το νέο Air Force One που παραχωρήθηκε από το Κατάρ, μετά την αναχώρησή του από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν «ως αντίποινα» για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα πως οποιαδήποτε νέα παρόμοια ενέργεια από την Τεχεράνη θα έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες.

«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης του μηνύματός του, ο Τραμπ κοινοποίησε επίσης βίντεο και φωτογραφίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, φέρεται να απεικονίζουν τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν.

Παράλληλα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Axios, επικαλούμενο επίσης ανώνυμη κυβερνητική πηγή, μετέδωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις έχουν μεγαλύτερο εύρος από εκείνες της προηγούμενης ημέρας.

Εκρήξεις σε πολλαπλά σημεία

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τα σημεία όπου καταγράφονται εκρήξεις στο Ιράν, με ιρανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν αναφορές για πολλαπλά πλήγματα σε περιοχές στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Μπουσέρ, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για παρόμοια περιστατικά και νοτιότερα, κατά μήκος των ακτών, στην περιοχή Κοναράκ.

Νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στη Μπαντάρ Αμπάς, πόλη που είχε βρεθεί στο στόχαστρο και το προηγούμενο βράδυ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δυτικό τμήμα της πόλης φαίνεται να επλήγη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Ιρανσάχρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή τη φύση των ήχων.

Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης.

Ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων σύμμαχό τους για τις επικείμενες επιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, στρατιωτική πηγή που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Nour News ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Το ίδιο μέσο υποστήριξε ακόμη ότι η επίθεση στην περιοχή της Μπουσέρ δεν προκάλεσε ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί.

Την ίδια ώρα, βίντεο που φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή των εκρήξεων έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η γνησιότητα του συγκεκριμένου οπτικού υλικού, καθώς και ο ακριβής τόπος και χρόνος καταγραφής του, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.