Σειρά μηνυμάτων για το Ιράν, το ΝΑΤΟ, την Τουρκία και τις διεθνείς εξελίξεις έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην έναρξη των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επαφές που είχε στη διάρκεια της Συνόδου, ενώ επαίνεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τον ρόλο τους στις εργασίες της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο οικονομικό πυλώνα του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η Συμμαχία σημειώνει σημαντική πρόοδο προς τον στόχο του 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στη διάρκεια της Συνόδου ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων λιρών σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών μη επανδρωμένων συστημάτων.

Τι είπε για τα F-35 και την Τουρκία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμφωνίας σχετικά με τα μαχητικά F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για την Τουρκία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το παλαιότερο Air Force One, καθώς το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο έχει προσφερθεί ως δωρεά από το Κατάρ, πραγματοποιεί πτήσεις σε ευρωπαϊκές βάσεις ώστε να το δουν Αμερικανοί στρατιώτες που υπηρετούν στην Ευρώπη.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα, κάνοντας λόγο για καταστροφή μεγάλου μέρους του στρατιωτικού εξοπλισμού και των υποδομών της χώρας.

Επανέλαβε ακόμη ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ υποστήριξε πως η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τον εαυτό του «νούμερο ένα στόχο» του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετωπίζει αυξημένες απειλές από την Τεχεράνη.

Η αναφορά στον κομμουνισμό

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε δριμεία κριτική στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντάς τον καταστροφικό σύστημα.

Με χαρακτηριστική δόση υπερβολής, ανέφερε ότι αν επέλεγε να ακολουθήσει αυτή την ιδεολογία, «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να ”πουληθεί”. Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα ήμουν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις δωρεάν ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε είναι ότι θα ζεις σε αθλιότητα».