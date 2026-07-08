Σοβαρούς τριγμούς στη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας προκαλεί η απρόσμενη στάση της Πράγας κατά τη διάρκεια των κρίσιμων εργασιών στην Τουρκία. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το κλίμα απόλυτης ομοφωνίας που επιχειρεί να δείξει η Δύση.



Η κυβέρνηση της χώρας ξεκαθάρισε τη θέση της με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της Τσεχίας δεν θα συμμετάσχει στο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, στο οποίο συμφώνησαν σήμερα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Τα μέλη του ΝΑΤΟ που συναντήθηκαν στην Άγκυρα δεσμεύτηκαν για το ποσό αυτό για την Ουκρανία για το 2026 και για «τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα» στήριξης για το 2027, σύμφωνα με τη δήλωση της συνόδου κορυφής.