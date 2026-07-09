Οι ιρανικές επιθέσεις ως αντίποινα έχουν ξεκινήσει προς αμερικανικούς στόχους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης και κάλεσε τους πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Οι Αρχές του Μπαχρέιν δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής, ωστόσο η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πιθανή ιρανική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν.

Ballistic missile launches towards Bahrain seen from the Bushehr Province of Southern Iran. pic.twitter.com/v7ouvYCnEZ — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Συναγερμός σήμανε και στο Κατάρ, καθώς οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή εν μέσω αναφορών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το επίπεδο της απειλής για την ασφάλεια είναι ιδιαίτερα υψηλό, καλώντας όλους τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλείς χώρους.

«Το επίπεδο της απειλής για την ασφάλεια είναι υψηλό και όλοι πρέπει να τηρήσουν την οδηγία να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε ασφαλή σημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Την ίδια ώρα, προειδοποιητικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης εστάλη και στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Κουβέιτ, καθώς οι Αρχές της χώρας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.