Αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε το γεύμα που σερβιρίστηκε στο Air Force One, όταν μια φωτογραφία από το εσωτερικό του προεδρικού αεροσκάφους των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα μικρό burger και ένα ακόμη μικρότερο hot dog.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από την επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ, Μόνικα Κρόουλι, η οποία έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάρτηση έγινε ενώ το προεδρικό αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το γεύμα που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια

Στη φωτογραφία εμφανίζεται ένας δίσκος με τη σφραγίδα της αμερικανικής προεδρίας, πάνω στον οποίο βρίσκονται ένα μικρό hamburger, ένα εξίσου μικροσκοπικό hot dog, συνοδευτικά και δύο γλυκά σε σχήμα μπάλας, διακοσμημένα με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Patriotic Freedom 250 meal aboard AF1 😍 pic.twitter.com/MiRLmRBkqe — Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 7, 2026

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το μέγεθος του γεύματος. Το λουκάνικο, καλυμμένο με κέτσαπ και μουστάρδα, φαινόταν μόλις λίγο μεγαλύτερο από τα γλυκά, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι περισσότερο έμοιαζε με ορεκτικό παρά με κυρίως πιάτο.

Η φωτογραφία έγινε γρήγορα viral, με τα σχόλια στο διαδίκτυο να κινούνται κυρίως σε χιουμοριστικό τόνο. «Πω πω, τι μικρό λουκάνικο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι ένα απίστευτα μικρό hot dog. Τι συνέβη; Σας έβαλαν τελικά στην οικονομική θέση;».

Άλλοι εμφανίστηκαν πιο επικριτικοί, σημειώνοντας ότι περίμεναν ένα πιο εντυπωσιακό γεύμα στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. «Δείχνει πραγματικά απογοητευτικό. Περίμενα κάτι καλύτερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας ακόμη το παρομοίασε με παιδικό γεύμα.

Δεν έλειψαν και τα σχόλια σχετικά με την επιλογή να προστεθεί κέτσαπ στο hot dog. Σε αρκετές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται γαστρονομικό «ταμπού», γεγονός που προκάλεσε νέα κύματα σχολίων.

«Από εκεί που κατάγομαι, το κέτσαπ στο hot dog είναι μεγάλο “όχι”», έγραψε ένας χρήστης, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση.

Παρά τον καταιγισμό σχολίων, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. Αρκετοί χαρακτήρισαν το μικροσκοπικό γεύμα χαριτωμένο, με έναν χρήστη να γράφει πως «αυτό το μικρό hot dog είναι ό,τι πιο γλυκό έχω δει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το φαγητό στο Air Force One γίνεται viral

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τα γεύματα στο Air Force One απασχολούν τα social media κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε δημοσιεύσει φωτογραφία μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, στην οποία γευμάτιζε μαζί με τον πατέρα του, τον Έλον Μασκ, τον Μάικ Τζόνσον και τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, απολαμβάνοντας γεύμα από τα McDonald’s μέσα στο Air Force One — μια εικόνα που επίσης είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο.