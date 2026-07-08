Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργυρόμυλος της Λάρισας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά και επιχειρούν σε ένα εκτεταμένο μέτωπο, με βασικό στόχο να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές προσεγγίσουν κατοικημένες περιοχές ή εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί άμεσος κίνδυνος για σπίτια ή κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και προκαλούν ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και τη 10η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αρχική δύναμη που κινητοποιήθηκε μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν μικρότερη, ωστόσο ενισχύθηκε σταδιακά καθώς το μέτωπο επεκτάθηκε από τη χαμηλή βλάστηση προς αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συχνά κατεύθυνση.

Οι μεταβολές αυτές προκαλούν αιφνίδιες αλλαγές στην πορεία της πυρκαγιάς, αναγκάζοντας τις επίγειες δυνάμεις να αναπροσαρμόζουν συνεχώς τον σχεδιασμό τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον περιορισμό των ενεργών εστιών και στην αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς προς σημεία όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επιχειρησιακή προσοχή, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ότι απειλούνται άμεσα.

Μαμάκος: Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς μετέβη και ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης και να συντονίσει τη συνδρομή του Δήμου.

Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε επιπλέον συνδρομή ζητηθεί από την Πυροσβεστική.

Η εικόνα στο μέτωπο παρακολουθείται συνεχώς, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα τα δεδομένα.

Έρευνα για τα αίτια

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν το πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς, μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων στην περιοχή, καθώς και οποιοδήποτε διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Σε αυτή τη φάση τα αίτια παραμένουν άγνωστα και δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο στοιχείο που να προσδιορίζει εάν η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια, τεχνικό περιστατικό ή εσκεμμένη ενέργεια.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα προς παρακείμενη δασική έκταση, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η ενίσχυση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε δύσβατα σημεία, ενώ τα πεζοπόρα τμήματα προσπαθούν να προσεγγίσουν ενεργές εστίες στις οποίες δεν μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια τα πυροσβεστικά οχήματα.

Συνεχής επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Παρότι σε ορισμένα σημεία καταγράφεται βελτίωση της συνολικής εικόνας, η πυρκαγιά δεν θεωρείται ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.