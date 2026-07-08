Τα διαδικαστικά ολοκληρώθηκαν και η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφική προσθήκη του Αλεξίου, η οποία είναι η τέταρτη για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Σαρακασίδη.

Ο Αλεξίου το πρωί της Τετάρτης εντάχθηκε στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Αλεξίου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.

Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του. Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!