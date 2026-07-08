Μια 17χρονη από το Λονδίνο πίστευε ότι οι έντονοι πονοκέφαλοι που την ταλαιπωρούσαν μέσα στον καύσωνα οφείλονταν στην αφυδάτωση. Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή, καθώς οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπέφερε από έναν καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη.

Η Ντανιέλ Άντερσεν άρχισε να υποφέρει από αφόρητους πονοκεφάλους για πέντε συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο του 2025. Παρότι έπινε συνεχώς νερό, τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν. Όπως περιέγραψε η ίδια, πίστευε ότι επρόκειτο για αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όμως «όσο νερό κι αν έπινα, ο πονοκέφαλος δεν έφευγε».

Τελικά, ο πατέρας της αποφάσισε να τη μεταφέρει στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για ημικρανία. Ωστόσο, η αξονική τομογραφία αποκάλυψε έναν βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη.

Τι είναι η ενδοκρανιακή δερμοειδής κύστη

Οι γιατροί διέγνωσαν ότι επρόκειτο για ενδοκρανιακή δερμοειδή κύστη, έναν καλοήθη όγκο που υπήρχε από τη γέννησή της. Ενημέρωσαν τη νεαρή ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε κρανιοτομία για την αφαίρεσή του.

Σύμφωνα με το Great Ormond Street Hospital (GOSH), οι συγκεκριμένες κύστεις συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποστούν ρήξη ή να ασκήσουν πίεση στον εγκέφαλο, καθώς μεγαλώνουν, προκαλώντας νευρολογικά συμπτώματα, όπως έντονους πονοκεφάλους.

Η δερμοειδής κύστη είναι ένας σάκος που υπάρχει από τη γέννηση και μπορεί να περιέχει τρίχες, υγρό, δόντια ή αδένες του δέρματος. Εμφανίζεται συχνότερα στο κεφάλι ή τον λαιμό, ενώ πιο σπάνια εντοπίζεται στον εγκέφαλο.

Το νοσοκομείο εξηγεί ότι οι κύστεις αυτές σχηματίζονται στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, όταν στοιχεία του δέρματος παγιδεύονται κατά την ανάπτυξη του εμβρύου στη μήτρα. Δεν μπορούν να προληφθούν και δεν σχετίζονται με κάποια ενέργεια της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επειδή συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα, μπορεί να εντοπιστούν τυχαία κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων του εγκεφάλου που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται μόνο τακτική παρακολούθηση με επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Αν όμως προκαλούν συμπτώματα, συνιστάται η χειρουργική αφαίρεσή τους.

«Χτυπούσα το κεφάλι μου από τον πόνο»

Η Ντανιέλ περιέγραψε ότι ένα βράδυ οι πονοκέφαλοι έγιναν τόσο έντονοι ώστε δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

«Το βράδυ που λένε ότι έσπασε η κύστη, χτυπούσα το κεφάλι μου πάνω στο κρεβάτι από την αγωνία και τον πόνο μέσα στη νύχτα», ανέφερε.

Το επόμενο πρωί ξύπνησε με πρησμένα μάτια και πήγε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος και ούρων, πριν ακολουθήσει αξονική τομογραφία προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όγκου ή εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Η 17χρονη από την περιοχή Γουέστ Γουίκαμ του Λονδίνου θυμάται ότι όταν είδε την αξονική τομογραφία σοκαρίστηκε. «Είδα την εξέταση και ένιωσα ναυτία από το σοκ. Τότε μας είπαν ότι η κύστη είχε σπάσει εκείνο το βράδυ», είπε.

Όταν άρχισαν οι πονοκέφαλοι, όλοι γύρω της τής έλεγαν απλώς να πίνει περισσότερο νερό. Η ίδια, όμως, ένιωθε ότι κάτι πιο σοβαρό συνέβαινε.

«Όσο νερό κι αν έπινα, ο πονοκέφαλος δεν έφευγε. Πήγαινα συνεχώς στην τουαλέτα επειδή έπινα ασταμάτητα. Υπέφερα πραγματικά. Πολλοί δεν πίστευαν πόσο άσχημα ήμουν. Αναρωτιόμουν μήπως υπερέβαλλα, αλλά μέσα μου ένιωθα ότι δεν ήταν απλώς αφυδάτωση. Και είχα δίκιο», ανέφερε.

Η επέμβαση και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Στις 17 Ιουλίου 2025, ο πατέρας της, ο 55χρονος Τζάστιν, οδηγός ταξί, τη μετέφερε στα Επείγοντα του Princess Royal University Hospital στο Λόκσμπότομ. Ένας σύμβουλος γιατρός παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στην κίνηση των ματιών της και η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε την ύπαρξη της δερμοειδούς κύστης.

Ο πατέρας της δήλωσε ότι η οικογένεια δεν είχε κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Κανείς δεν μας κάθισε να μας εξηγήσει τι ακριβώς σήμαιναν όλα αυτά. Ειλικρινά δεν γνωρίζαμε πόσο σοβαρό ήταν. Πιστεύαμε ότι το πρόβλημα θα λυνόταν εκεί», είπε.

Η Ντανιέλ, που είναι χορεύτρια, είχε μόλις εξασφαλίσει θέση σε κολέγιο παραστατικών τεχνών στο Λονδίνο και αποφάσισε να αναβάλει την επέμβαση ώστε να ξεκινήσει το πρώτο της εξάμηνο.

«Δεν ήθελα να μπω στη σχολή ως το κορίτσι με τον όγκο στον εγκέφαλο. Ήθελα οι άνθρωποι να γνωρίσουν εμένα», εξήγησε.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο King’s College Hospital στο Ντένμαρκ Χιλ, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι οι πιθανότητες να προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την επέμβαση ήταν μία στις εκατό.

Η νεαρή εισήχθη στο νοσοκομείο στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Όταν ξύπνησε από την κρανιοτομία, οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι το αριστερό της χέρι δεν σηκωνόταν για να αφαιρέσει τη μάσκα αναπνοής. Η οικογένεια ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για μια μικρή αδυναμία, η οποία θα υποχωρούσε μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, τέσσερις ημέρες αργότερα η Ντανιέλ είχε παραλύσει πλήρως στην αριστερή πλευρά του σώματός της. Το δεξί της μάτι παρέμενε κλειστό, το κεφάλι της έγερνε προς τη μία πλευρά και δεν μπορούσε να κινήσει το αριστερό χέρι, το πόδι και την παλάμη της.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης είχαν κοπεί τρία αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Μας είχαν πει ότι θα επέστρεφε σπίτι στις 22 Δεκεμβρίου. Τελικά φύγαμε από το νοσοκομείο στις 19 Φεβρουαρίου», ανέφερε ο πατέρας της.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν γνώριζαν αν η Ντανιέλ θα μπορούσε ποτέ να χορέψει ξανά και ότι ήταν απίθανο να ανακτήσει πλήρως τη λειτουργικότητα του αριστερού της χεριού.

Η δύσκολη αποκατάσταση και η επιστροφή στον χορό

Η οικογένεια, ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

«Δεν επρόκειτο να δεχτούμε ότι τα όνειρα και η ζωή της είχαν καταστραφεί», δήλωσε ο πατέρας της.

Η αποκατάσταση βασίστηκε στη διαδικασία της νευροπλαστικότητας, κατά την οποία ο εγκέφαλος δημιουργεί νέες νευρικές συνδέσεις για να αποκαταστήσει τη λειτουργία της αριστερής πλευράς του σώματος.

Τις πρώτες εβδομάδες τα μέλη της οικογένειας κινούσαν επανειλημμένα το δάχτυλο του ποδιού, το πέλμα, το γόνατο και το χέρι της εκατοντάδες φορές καθημερινά, σε συνεργασία με φυσικοθεραπευτές του NHS και ιδιώτη νευρολογικό φυσικοθεραπευτή.

«Οι φυσικοθεραπευτές μάς είπαν ότι η Ντανιέλ προχωρά τόσο γρήγορα επειδή όλη η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στην αποκατάστασή της», είπε ο Τζάστιν.

Έξι μήνες αργότερα, η 17χρονη έχει αρχίσει ξανά να τρέχει, να πηδά και να επιστρέφει σταδιακά στον χορό. Διέκοψε το πρώτο έτος των σπουδών της για να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία της και θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο, μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, τη 16χρονη Σάρλοτ, η οποία εξασφάλισε επίσης θέση στο ίδιο κολέγιο.

«Η φυσικοθεραπεία μου πλέον μετατρέπεται ξανά σε χορό. Παλιά έπρεπε άλλοι να μετακινούν το χέρι μου γιατί δεν μπορούσα. Τώρα χορεύω», είπε.

Έρανος για τη συνέχιση της θεραπείας

Η οικογένεια πραγματοποιεί πλέον έρανο μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για να καλύψει το κόστος εντατικής ιδιωτικής νευρολογικής φυσικοθεραπείας.

Όπως επισημαίνεται, η αποκατάσταση που παρέχει το NHS μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επαναφορά της καθημερινής λειτουργικότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μια επαγγελματίας χορεύτρια χρειάζεται έως και έξι ώρες αποκατάστασης ημερησίως, επίπεδο υποστήριξης που το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να προσφέρει.

Εκπρόσωπος του King’s College Hospital NHS Foundation Trust δήλωσε στη Sun ότι το νοσοκομείο λυπάται που η Ντανιέλ δεν είναι ικανοποιημένη από τη φροντίδα που έλαβε.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη δοθεί απάντηση στην καταγγελία της οικογένειας, ενώ υπάρχει διάθεση να πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν περαιτέρω οι ανησυχίες τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις στη βάση του κρανίου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και συνοδεύονται από πιθανούς κινδύνους.

«Η παροχή της ασφαλέστερης και καταλληλότερης χειρουργικής φροντίδας αποτελεί ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση αυτών των κινδύνων και στα οφέλη της θεραπείας. Η διαδικασία αυτή εξηγείται αναλυτικά στους ασθενείς πριν από την επέμβαση και αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας συναίνεσης, η οποία καταγράφηκε ότι πραγματοποιήθηκε και στην περίπτωση της Ντανιέλ», κατέληξε ο εκπρόσωπος.