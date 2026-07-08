Η Βραζιλία αποκλείστηκε από τη Νορβηγία στους «16» του Μουντιάλ 2026 και στο αεροπλάνο της επιστροφής ήταν μόνο ένας παίκτης και συγκεκριμένα ο Ντανίλο, όπως αναφέρει η ισπανική AS.

Όλοι οι παίκτες της «σελεσάο» δήλωναν συντετριμμένοι μετά τον αποκλεισμό και τη νέα αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λίγες ώρες μετά όμως είχαν αρχίσει τις διακοπές τους, αναχωρώντας από τις ΗΠΑ για διάφορα μέρη του κόσμου.

Ο μόνος παίκτης που επέστρεψε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας ήταν ο Ντανίλο, έχοντας μαζί του και μέλη του προπονητικού επιτελείου και γενικά της αποστολής.

Οι υπόλοιποι έφυγαν αμέσως για τις διακοπές τους, ενώ ο Κάρλο Αντσελότι ταξίδεψε στο Βανκούβερ, όπου και θα παραμείνει για λίγες μέρες, πριν αρχίσει ξανά τη δουλειά.

Το κλίμα στη Βραζιλία είναι πολύ βαρύ καθώς η «σελεσάο» κατέκτησε για τελευταία φορά το τρόπαιο το 2002 και από τότε απογοητεύει πάντα με την παρουσία της.