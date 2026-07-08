Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ δεν άλλαξε την τύχη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ. Αντίθετα, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των διοργανωτών από το Βέλγιο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» φρόντισαν να δώσουν τη δική τους απάντηση, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και με έναν πανηγυρισμό που έγινε αμέσως viral.

Το Βέλγιο διέλυσε τις ΗΠΑ με 4-1 και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά, όμως η αναμέτρηση είχε φορτιστεί έντονα πριν από τη σέντρα. Αιτία ήταν η υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν, καθώς η αρχική τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση του παίκτη. Η FIFA τελικά ανέστειλε την ποινή του Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή της βελγικής πλευράς, η οποία υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών. Τελικά, όμως, η απάντηση των Βέλγων ήρθε στο γήπεδο.

Και μετά το τέλος του αγώνα ήρθε το δεύτερο… χτύπημα.

Στα αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου γιόρτασαν την πρόκρισή τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο: μιμήθηκαν τον χαρακτηριστικό χορό του Ντόναλντ Τραμπ, έναν πανηγυρισμό που ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει γνωστό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024.

Οι Ρομέλου Λουκάκου, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Άξελ Βίτσελ και Αλέξις Σαλεμάκερς εμφανίστηκαν σε βίντεο να κάνουν τις χαρακτηριστικές κινήσεις, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα… τρολαρίσματος προς την αμερικανική πλευρά.

Ακόμη και ο Αμαντού Ονανά, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και χρησιμοποιούσε πατερίτσες, συμμετείχε στον πανηγυρισμό, κουνώντας τις μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο χορός, πάντως, είχε κάνει ήδη την εμφάνισή του μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέταρτο γκολ του Βελγίου, ο Λουκάκου έτρεξε προς τον πάγκο και πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο, σε μια στιγμή που οι Βέλγοι εξέλαβαν ως απάντηση σε όσα είχαν προηγηθεί πριν από τη σέντρα.

Η εικόνα αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας ιστορίας που ξεκίνησε από την απόφαση της FIFA για τον Μπαλογκάν και κατέληξε με το Βέλγιο να πανηγυρίζει μια εμφατική πρόκριση εις βάρος της οικοδέσποινας χώρας.

Έριξε τους τόνους ο Ινφαντίνο

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πάντως, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, εξηγώντας πως η επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που έχει με ηγέτες κρατών και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας εξήγησα ότι υπήρχε μια διαδικασία σε εξέλιξη από τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και πως η υπόθεση θα κρινόταν από τα αρμόδια όργανα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Μπαλογκάν μετά το τέλος της αναμέτρησης πλησίασε τον προπονητή του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, προκειμένου να μιλήσει για την ένταση που είχε δημιουργηθεί.

«Ήρθε να μου μιλήσει και το εκτίμησα πολύ. Δεν φταίει εκείνος για όσα έγιναν», δήλωσε ο Γάλλος τεχνικός, δείχνοντας πως η αντιπαράθεση αφορούσε περισσότερο τις αποφάσεις γύρω από την υπόθεση και όχι τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Το Βέλγιο τελικά δεν χρειάστηκε καμία εξωαγωνιστική δικαίωση. Την πήρε στον αγωνιστικό χώρο και την ολοκλήρωσε με έναν χορό που έστειλε το δικό του μήνυμα στον Λευκό Οίκο.