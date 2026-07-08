Τις οικονομικές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) στις ΗΠΑ, σε σχέση με το Μουντιάλ 2026, ερευνούν πράκτορες του FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, όπως αποκάλυψε η αργεντίνικη εφημερίδα La Nacion.

Αυτό που επιδιώκουν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι να διαπιστώσουν αν η AFA, με επικεφαλής τον Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή απάτη.

Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι 260 εκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 230 εκατομμύρια ευρώ) σε έσοδα της AFA διαχειρίστηκε η TourProdEnter LLC μέσω πέντε αμερικανικών τραπεζικών λογαριασμών.

«Αυτές οι μεταφορές περιελάμβαναν πληρωμές συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που, σύμφωνα με έγγραφα που ανέλυσε η La Nación, δεν έδειξαν ίχνος αναγνωρίσιμων υπηρεσιών που παρείχε», αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, μια έρευνα αποκάλυψε ότι η TourProdEnter LLC λειτουργούσε ως «όχημα είσπραξης» για τα διεθνή συμβόλαια της AFA αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων (όπως το συμβόλαιο των 53 εκατομμυρίων δολαρίων με την Adidas και το συμβόλαιο των 35 εκατομμυρίων δολαρίων με την Warner).

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία έλαβε το 30% των συνολικών διεθνών εσόδων της AFA (καθαρά από φόρους) τα τελευταία τέσσερα χρόνια και προμήθεια ίση με το 10% των εξόδων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αυτών των επιχειρήσεων.

«Αυτές οι συναλλαγές συγκαταλέγονται στα έγγραφα που εξετάζονται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI για να καθοριστεί εάν πρέπει να ξεκινήσει επίσημη ποινική έρευνα υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ», κατέληξε η «La Nacion».