Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «έριξε» μια δυνατή ατάκα για τον Λιονέλ Μέσι, μετά και τη – νέα – πρόκριση της Αργεντινής, αυτή την φορά στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Ο Τζόκοβιτς ως ένας απόλυτος σταρ του τένις ήταν που έκανε την… υπόκλισή του σε έναν τεράστιο σταρ του ποδοσφαίρου. Και αναφερόμαστε στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ρωτήθηκε για τον Αργεντίνο σταρ έπειτα από τη νέα πρόκριση της Αργεντινής και σε σχέση με την προσωπικότητά του και ότι στα 39 του χρόνια ακόμα τρέχει και παλεύει δίνοντάς τα. «Θα ήθελα να μπορώ να παίζω 90 λεπτά σαν και αυτόν αλλά… (γέλια)», απάντησε σχετικά ο Τζόκοβιτς.