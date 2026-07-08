Ο άλλοτε σταρ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ και φυσικά μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα έγραψε το σχόλιό του για την αξία του Μέσι.

Ο Ριβάλντο ανέβασε ένα post στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής του. Ο άλλοτε τεράστιος σταρ του ποδοσφαίρου και της Βραζιλίας αποθέωσε τον Μέσι – που πρωταγωνίστησε ξανά σε πρόκριση της Αργεντινής – με τα εξής λόγια: «Τι πάθος, τι θέληση για τη νίκη, τι αγώνας και τι αυταπάρνηση από όλους! Αυτό ακριβώς περιμένει ο φίλαθλος να βλέπει μέσα στο γήπεδο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Να μιλήσει κανείς για τον @leomessi είναι σαν να λέει τα αυτονόητα. Τι παίκτης! Στα 39 του χρόνια, αγωνιζόμενος στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής, πανηγυρίζει, παλεύει, δακρύζει και, για άλλη μια φορά, να αποδεικνύεται καθοριστικός.

Είμαι Βραζιλιάνος, αγαπώ τη χώρα μου και θα υποστηρίζω πάντα την Εθνική μας ομάδα. Η αντιπαλότητα είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όμως ξέρω επίσης να αναγνωρίζω και να θαυμάζω όταν βλέπω έναν σπουδαίο αγώνα και μια ομάδα να δίνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Αγώνες σαν κι αυτόν μεγαλώνουν το ποδόσφαιρο και είναι αντάξιοι ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για την πρόκρισή της».