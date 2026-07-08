Οι εικόνες με τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε» να ξεσπά σε κλάματα αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η Αργεντινή επικράτησε με 3-2, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στους «16» του Μουντιάλ.

Οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 από την ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως κατάφεραν να αντιδράσουν. Ο 39χρονος σταρ από το Ροσάριο μοίρασε την ασίστ για το 1-2, ενώ στη συνέχεια πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο 83ο λεπτό. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Έντσο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στην Αργεντινή.

Μετά τη λήξη, ο Μέσι εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, σε μια εικόνα που προκάλεσε πολλά σχόλια, καθώς δεν συνηθίζει να εκδηλώνει τόσο έντονα τα συναισθήματά του. Ο ίδιος εξήγησε στις δηλώσεις του ότι τα δάκρυά του ήταν αποτέλεσμα της τεράστιας ανακούφισης και της συναισθηματικής φόρτισης που ένιωσε μετά την εξέλιξη ενός τόσο απαιτητικού αγώνα. «Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου» τόνισε.