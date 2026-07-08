Η Αργεντινή βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο Λιονέλ Μέσι ένιωσε για λίγα λεπτά πως είχε απογοητεύσει τους συμπαίκτες του, όμως στο τέλος ήταν ξανά εκείνος που άλλαξε τη μοίρα ενός αγώνα που έμοιαζε χαμένος.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για τη φάση των «16» του Mουντιάλ η Αίγυπτος κρατούσε στα χέρια της μία ιστορική πρόκριση, προηγούμενη με 2-0 μέχρι το 79ο λεπτό. Η «αλμπισελέστε», όμως, βρήκε τα αποθέματα, με τον Μέσι να ηγείται της μεγάλης επιστροφής και τον Έντσο Φερνάντες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 3-2.

Μία ανατροπή που στην ιστορία του Μουντιάλ είχε μόλις μία φορά συμβεί σε τόσο προχωρημένο σημείο αγώνα, με ομάδα που βρισκόταν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα να φτάνει στη νίκη στην κανονική διάρκεια.

«Ήταν μεγάλη ανακούφιση. Υποφέραμε πολύ», παραδέχθηκε ο Μέσι μετά το τέλος της αναμέτρησης, περιγράφοντας την ένταση ενός αγώνα που έμοιαζε να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια στον αποκλεισμό.

Το χαμένο πέναλτι και οι τύψεις του Μέσι

Η βραδιά, ωστόσο, είχε ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο για τον αρχηγό της Αργεντινής. Στο 21ο λεπτό ο Μέσι αστόχησε από την άσπρη βούλα, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα, η συγκεκριμένη στιγμή τον βάρυνε περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς.

«Αν είχα σκοράρει, ίσως να άλλαζε η εικόνα του αγώνα. Μέχρι τότε παίζαμε καλά. Ήμουν απογοητευμένος, κυρίως από τον τρόπο που εκτέλεσα το πέναλτι. Ένιωσα σαν να άφησα την ομάδα μου μόνη», ανέφερε ο 39χρονος σούπερ σταρ.

Η σκέψη πως μπορεί να ευθυνόταν για έναν πρόωρο αποκλεισμό πέρασε από το μυαλό του. Και ίσως αυτό έκανε ακόμη πιο έντονη την αντίδρασή του όταν η Αργεντινή επέστρεψε.

Όταν ο Μέσι αποφασίζει, η Αργεντινή ακολουθεί

Στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, ο αρχηγός ανέλαβε ξανά τον ρόλο που έχει τόσες φορές στην καριέρα του. Αρχικά δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του με μία εξαιρετική σέντρα προς τον Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος μείωσε σε 2-1.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος μπήκε στην περιοχή και με ένα δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» για το 2-2. Ένα γκολ που πανηγύρισε με τρόπο ασυνήθιστα έντονο για τα δεδομένα του.

Ο άνθρωπος που έχει σκοράρει εκατοντάδες φορές στην καριέρα του έζησε αυτή τη στιγμή σαν να ήταν η πρώτη. Ήταν η έκρηξη ενός ποδοσφαιριστή που για λίγη ώρα ένιωσε το βάρος της ευθύνης και στη συνέχεια το μετέτρεψε σε δύναμη.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, τα συναισθήματα ξεχείλισαν. Ο Μέσι ξέσπασε σε δάκρυα, όπως και ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη του τηλεοπτική δήλωση. «Δεν μπορώ άλλο. Είναι πάρα πολλά. Τι ομάδα παικτών έχουμε…», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Η ομάδα που παίζει για τον αρχηγό της

Η σχέση του Μέσι με την εθνική Αργεντινής έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τα τελευταία χρόνια. Από την αμφισβήτηση και την κριτική μετά τις χαμένες ευκαιρίες για τίτλους, πλέον έχει περάσει στη θέση του απόλυτου ηγέτη.

Οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στον αέρα μετά το τέλος του αγώνα, σε μία εικόνα που αποτύπωσε τη σύνδεση ανάμεσα στον αρχηγό και την ομάδα.

Η Αργεντινή μπορεί να μην εμφανίζεται τόσο κυριαρχική όσο στην πορεία προς την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, όμως διαθέτει ακόμη το σημαντικότερο όπλο της: τον Λιονέλ Μέσι.

Στα 39 του χρόνια, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης, με οκτώ γκολ, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η «Aλμπισελέστε» γνωρίζει, πλέον, πως η παρουσία του δεν είναι απλώς ένα πλεονέκτημα. Είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει να ονειρεύεται.

Επόμενος αντίπαλος στον δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου είναι η Ελβετία, σε ένα ακόμη βήμα προς την προσπάθεια της Αργεντινής να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου.