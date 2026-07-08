Σε επιφυλακή βρίσκεται η αποστολή της Νορβηγίας καθώς αρκετά μέλη της έχουν «χτυπηθεί» από ιό, λίγες μέρες πριν τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αγγλία.

Όπως αποκάλυψε ο προπονητής Στάλε Σολμπάκεν, αρκετοί παίκτες παρουσιάζουν συμπτώματα όπως βήχα και ελαφριά βραχνάδα, ενώ και ο ίδιος έβηξε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας είπε ότι τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάστηκαν πριν το ματς με τη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου και συνεχίστηκαν και μετά την πρόκριση επί της Βραζιλίας στη φάση των «16».

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μάρκους Πέντερσεν δεν αγωνίστηκε κόντρα στη «σελεσάο», όπως αναφέρουν νορβηγικά ΜΜΕ, ενώ ο Στραντ Λάρσεν ήταν εκτός προπονήσεων τις προηγούμενες μέρες καθώς είχε πυρετό.

«Με τόσα ταξίδια είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Η αποστολή μας αποτελείται από περισσότερα από 50 άτομα και έχουμε διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από την έναρξη της διοργάνωσης», είπε ο Σολμπάκεν, ο οποίος θεωρεί πως η εξάπλωση του ιού οφείλεται στις συνεχείς μετακινήσεις της αποστολής και τον κλιματισμό.

Το θετικό, τουλάχιστον, για τους Νορβηγούς είναι πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα και ο Σολμπάκεν ελπίζει η κατάσταση να παραμείνει υπό έλεγχο και να μην υπάρξουν μεγάλα προβλήματα ενόψει του προημιτελικού με την Αγγλία.