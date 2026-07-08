Η Γαλλία και το Μαρόκο θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (9/7) στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 και στο Παρίσι έχει σημάνει συναγερμός για να αποφευχθούν γεγονότα όπως αυτά προ τετραετίας.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είχε γίνει στο Κατάρ, με τους «τρικολόρ» να παίρνουν τη νίκη και τη γαλλική πρωτεύουσα να ζει δύσκολες στιγμές.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει τότε σε 167 συλλήψεις στο Παρίσι -και 266 συνολικά στη χώρα- καθώς είχαν γίνει επεισόδια ανάμεσα σε Γάλλους και Μαροκινούς και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί τώρα.

Έτσι, οι Αρχές διέταξαν να κλείσουν αρκετοί σταθμοί του μετρό ενώ θα επιτρέπεται σε αστυνομικά drones να καταγράφουν όσα γίνονται στους δρόμους, με στόχο τη γρήγορη επέμβαση όπου κριθεί ότι απαιτείται κάτι τέτοιο.