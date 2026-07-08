Νέα εξέλιξη καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Κατερίνα Νοτοπούλου υπέβαλε την Τετάρτη την παραίτησή της από τη βουλευτική της έδρα, εν μέσω των έντονων διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την ανακοίνωση της απόφασής της, η Κατερίνα Νοτοπούλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να τον ενημερώσει προσωπικά για την παραίτησή της.

Παράλληλα, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποιώντας και επισήμως την αποχώρησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

Η παραίτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να δοκιμάζονται, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και την πολιτική κινητικότητα γύρω από τον Αλέξης Τσίπρας.