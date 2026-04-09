Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας για το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα που άλλαξε ριζικά τη ζωή της, οδηγώντας την σε απώλεια ακοής.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Female» της Ανθής Σαλαγκούδη, η βουλευτής περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι από το 2015 δίνει μάχη με ένα σπάνιο αυτοάνοσο, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να διαγνωστεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ασθένεια την επηρέασε σε πολλαπλά επίπεδα: «Ήταν ένας εφιάλτης που με καθήλωσε σωματικά. Δεν ήταν μόνο αυτό… Η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε».

Σήμερα, όπως εξήγησε, βασίζεται στη χειλεανάγνωση και χρησιμοποιεί ακουστικά βαρηκοΐας, τα οποία τη βοηθούν εν μέρει: «Πρακτικά, δεν ακούω», είπε με ειλικρίνεια.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στις λεγόμενες «αόρατες αναπηρίες», επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πραγματικότητα με την οποία η κοινωνία δεν είναι ακόμη πλήρως εξοικειωμένη.

«Μαθαίνεις να ζεις από την αρχή»

Παρά τις δυσκολίες, η Κατερίνα Νοτοπούλου τόνισε ότι με τον χρόνο κατάφερε να προσαρμοστεί: «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά. Κατακτάς με νέο τρόπο τις αισθήσεις και την επικοινωνία». Μάλιστα, υπογράμμισε πως η εμπειρία αυτή την πείσμωσε ακόμη περισσότερο: «Θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμη κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Είναι ο λόγος της ύπαρξής μου».

Η βουλευτής είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στη σοβαρότητα της κατάστασής της, αποκαλύπτοντας ότι τους πρώτους μήνες χρειάστηκε να παλέψει για τη ζωή της.

«Η επαναφορά σε μια ομαλότητα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη. Σιγά σιγά έμαθα να υπάρχω με έναν διαφορετικό τρόπο», είχε δηλώσει, περιγράφοντας μια δύσκολη αλλά και βαθιά μεταμορφωτική διαδρομή. Όπως σημείωσε, η αποδοχή του νέου εαυτού της δεν ήταν εύκολη: «Χρειάστηκα βοήθεια για να αγαπήσω τον εαυτό μου με την αναπηρία και να πιστέψω ότι μπορώ».