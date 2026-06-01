Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν «επιθέσεις αυτοάμυνας» ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Γκορούκ και το νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στο X.

Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.

Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.