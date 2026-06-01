Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καθαρά καλοκαιρινό καιρό, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και σε αρκετές περιοχές της χώρας θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν εγκαταλείπει πλήρως το σκηνικό, καθώς τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού στα δυτικά και βόρεια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα προβλέπται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.