Σε νέα κρίσιμη φάση περνά το μέτωπο του Λιβάνου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να προωθήσουν σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά της Χεζμπολάχ στον νότο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε επαφές τόσο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν όσο και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσιάζοντας ένα νέο πλαίσιο που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο για αποκλιμάκωση.

Το σχέδιο των ΗΠΑ

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει, ως πρώτο βήμα, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ να σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση στη Βηρυτό, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για σταδιακή αποκλιμάκωση και ουσιαστική παύση των εχθροπραξιών.

Η Ουάσινγκτον φέρεται να θεωρεί ότι το σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως προσωρινό φρένο στη σύγκρουση, σε μια στιγμή που η κατάσταση στο νότιο Λίβανο επιδεινώνεται καθημερινά.

Ο ρόλος Αούν και Μπέρι

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, φέρεται να προσπάθησε να προωθήσει την αμερικανική πρόταση και να εξασφαλίσει συμφωνία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος εμφανίζεται να μπορεί να εγγυηθεί τη στάση της Χεζμπολάχ σε μια πιθανή εκεχειρία, έριξε το βάρος στο Ισραήλ, ζητώντας να σταματήσει πρώτο τις επιθέσεις.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι δεν αναμένουν από το Ισραήλ να αποδέχεται συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων του από τη Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ

Την ίδια ώρα, στο πεδίο, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από το διπλωματικό παρασκήνιο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το ιστορικό κάστρο Μποφόρ, ηλικίας περίπου 900 ετών, καθώς και μια στρατηγική κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για σημείο με μεγάλη στρατιωτική σημασία, καθώς προσφέρει οπτικό και επιχειρησιακό πλεονέκτημα σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Είναι η πρώτη φορά από το 2000, όταν το Ισραήλ αποσύρθηκε από τον νότιο Λίβανο έπειτα από 18 χρόνια παρουσίας, που οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν ξανά το συγκεκριμένο σημείο.

Εντολή Νετανιάχου για βαθύτερη εισβολή

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τους χερσαίους ελιγμούς στον Λίβανο.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο έλεγχος του Ισραήλ σε περιοχές που βρίσκονταν υπό την επιρροή της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει ήδη περιοχές μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και, σύμφωνα με το Reuters, επιχειρεί πλέον να κινηθεί προς τον ποταμό Ζαχράνι, περίπου 10 χιλιόμετρα βορειότερα.

Ο Κατς μιλά για «ζώνη ασφαλείας»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Μποφόρ ως μέρος της ισραηλινής ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Το μήνυμα είναι σαφές: το Ισραήλ δεν βλέπει την κατάληψη του σημείου ως προσωρινή στρατιωτική κίνηση, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας βάθους ασφαλείας απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Η κίνηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να παγιωθεί μια νέα στρατιωτική πραγματικότητα στο έδαφος, ακόμη και αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πιέζουν για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Η Γαλλία ζητά έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ

Η κλιμάκωση στον Λίβανο προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας, η οποία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Παρίσι ανησυχεί ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων και η συνεχιζόμενη δράση της Χεζμπολάχ μπορούν να τινάξουν στον αέρα κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο εύθραυστη επειδή η σύγκρουση στον Λίβανο συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη κρίση στην περιοχή και τον πόλεμο με το Ιράν.

Βαρύς απολογισμός

Η σύγκρουση στον Λίβανο έχει ήδη τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις και τις εντολές εκκένωσης, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου αναφέρει περισσότερους από 3.370 νεκρούς.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αναφέρει απώλειες 24 στρατιωτών και 4 αμάχων, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί στον βορρά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω ρουκετών και drones της Χεζμπολάχ.

Διπλωματία και πόλεμος σε αντίθετες κατευθύνσεις

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αντιφατική.

Από τη μία, οι ΗΠΑ προσπαθούν να στήσουν ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ και να αποφευχθεί περαιτέρω ισραηλινή κλιμάκωση στη Βηρυτό.

Από την άλλη, το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο έδαφος, καταλαμβάνει στρατηγικά σημεία και δηλώνει ότι σκοπεύει να κρατήσει θέσεις-κλειδιά στον νότιο Λίβανο.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η αμερικανική διπλωματία μπορεί να προλάβει τα γεγονότα στο πεδίο ή αν η στρατιωτική δυναμική θα οδηγήσει σε ακόμη βαθύτερη εμπλοκή.

Το μεγάλο ρίσκο

Η κατάληψη του Μποφόρ και η νέα αμερικανική πρόταση συμπυκνώνουν το κρίσιμο δίλημμα της στιγμής.

Αν η Χεζμπολάχ σταματήσει τις επιθέσεις και το Ισραήλ περιορίσει την κλιμάκωση, μπορεί να υπάρξει χώρος για μια νέα εκεχειρία με αμερικανική μεσολάβηση.

Αν όμως οι δύο πλευρές επιμείνουν στη στρατιωτική πίεση, ο Λίβανος κινδυνεύει να μετατραπεί ξανά σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Η επόμενη κίνηση της Χεζμπολάχ, η στάση του Ισραήλ στο Μποφόρ και η πίεση της Ουάσινγκτον θα δείξουν αν το σχέδιο αποκλιμάκωσης έχει πραγματικές πιθανότητες ή αν η σύγκρουση περνά σε νέα, πιο σκληρή φάση.