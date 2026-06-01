Οι αρνητικές -μέχρι στιγμής- εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης επανέφεραν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά με το άνοιγμα των αγορών, σήμερα, Δευτέρα.

Οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα δεδομένα γύρω από τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς διαφαίνεται ότι η επίτευξη συμφωνίας ίσως αποδειχθεί πιο δύσκολη από ό,τι εκτιμάτο τις προηγούμενες ημέρες.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 2,5%, διαμορφούμενο στα 89,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Αυγούστου κινήθηκε κοντά στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη περίπου 2,2% σε σύγκριση με τα επίπεδα όπου είχε ολοκληρώσει τις συναλλαγές της Παρασκευής.

Η αντίδραση των αγορών έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σημαντική διόρθωση που είχε προηγηθεί. Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 11%, καθώς επικρατούσε η εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνευσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Brent Petrol Salı günü 96,46$ kapatmıştı⚠️

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, από την οποία διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, το κλίμα μεταβλήθηκε εκ νέου μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα της The New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην ιρανική πλευρά αναθεωρημένη πρόταση για πιθανή συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει αυστηρότερους όρους σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να παραταθούν ή ακόμη και να συναντήσουν νέα εμπόδια, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις ενεργειακές ροές από την περιοχή.