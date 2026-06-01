Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά ανεξάρτητα από το πότε αυτά αφορούν εισοδηματικά.

Η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την εκκαθάριση θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύψει πρόσθετος φόρος. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης έως 24 έντοκων μηνιαίων δόσεων.

Συνταξιούχοι

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τους συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν, κατόπιν αίτησης στην ΑΑΔΕ, να εντάξουν τις οφειλές που προκύπτουν από τη φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων σε ρύθμιση έως και 48 μηνιαίων δόσεων. Η διευκόλυνση αυτή αφορά αποκλειστικά φόρους που βεβαιώνονται μέσω τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά προηγούμενων ετών.

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά ποσά. Για παράδειγμα, αναδρομικά συντάξεων που αφορούν το 2023 δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους 2023, δηλαδή με επιλογή έτους υποβολής 2024 στο σύστημα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά για τα έτη από το 2015 και μετά, μέσω της επιλογής «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς και ο φορολογούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει άλλα στοιχεία της δήλωσης.

Όσοι επιθυμούν να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν διαφορετικά στοιχεία του Ε1 θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι τα αναδρομικά εισοδήματα φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος είσπραξής τους. Εξαίρεση αποτελούν οι τόκοι που ενδεχομένως καταβλήθηκαν μαζί με τα αναδρομικά κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Οι τόκοι δηλώνονται στο έτος κατά το οποίο εισπράχθηκαν και καταχωρούνται στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

Για περιπτώσεις όπου υπάρχουν μόνο χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών και δεν εμφανίζεται η επιλογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αναδρομικών, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να μην αφήσουν την υποβολή για το τέλος της προθεσμίας, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και σε υψηλότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις κατά την ένταξη σε ρύθμιση.