Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν συνεχίζει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε πολυτελές θέρετρο στις νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας, την ώρα που η συμμετοχή της στη διοργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις που έχουν επηρεάσει ποτέ μεγάλο διεθνές αθλητικό γεγονός.

Οι Ιρανοί διεθνείς, πίνοντας τσάι, ανταλλάσσοντας αστεία και χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα, έδειχναν χαλαροί, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της χώρας τους στο Μουντιάλhttps://www.newsbeast.gr/tag/mountial-2026 συνοδεύεται από πρωτοφανείς προκλήσεις. Από τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, το Ιράν θεωρείται μακράν η πιο ευαίσθητη περίπτωση, καθώς μετά τις κοινές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η συμμετοχή της ομάδας τέθηκε υπό αμφισβήτηση και αποτέλεσε αντικείμενο έντονου ελέγχου και σύγχυσης.

Με λιγότερο από δύο εβδομάδες να απομένουν έως την έναρξη του τουρνουά, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, η ομάδα προετοιμάζεται στην παράκτια πόλη της Αττάλειας για τρεις αγώνες που θα διεξαχθούν στη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Η εικόνα των παικτών έρχεται σε αντίθεση με μια ιστορική πρωτιά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς για πρώτη φορά στην σχεδόν εκατονταετή ιστορία της διοργάνωσης μία διοργανώτρια χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με χώρα που έχει προκριθεί στο τουρνουά.

Η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση. Ωστόσο, η πρόκριση της χώρας έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομοσπονδία, της οποίας ο πρόεδρος, Τζιάνι Ινφαντίνο, διατηρεί στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα στην Τουρκία με τον δεύτερο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της FIFA, Ιρανοί αξιωματούχοι έθεσαν σειρά ανησυχιών και αιτημάτων, μεταξύ των οποίων οι πιθανές διαμαρτυρίες που μπορεί να αντιμετωπίσει η ομάδα αλλά και το πιο επείγον ζήτημα, αυτό των θεωρήσεων εισόδου.

Μέχρι το Σάββατο, κανένα μέλος της ομάδας, του προπονητικού επιτελείου ή του προσωπικού υποστήριξης δεν είχε λάβει βίζα, σύμφωνα με τους New York Times. Η εθνική Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με επιστολή που απέστειλε στη FIFA την προηγούμενη ημέρα, «ζητώντας διαφάνεια και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βίζας».

«Ζητήθηκε ρητά από τη FIFA να δώσει σαφή απάντηση για το θέμα αυτό», ανέφερε η ανακοίνωση. «Μέχρι τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση ή ενημέρωση. Ως εκ τούτου, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το Μεξικό για τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας του Ιράν».

Τα προβλήματα με τις μετακινήσεις είχαν εμφανιστεί ήδη από νωρίς. Μόνο ορισμένα μέλη της ιρανικής αποστολής είχαν λάβει άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλήρωση της διοργάνωσης τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, εμποδίστηκε να εισέλθει στον Καναδά, καθώς ακυρώθηκε η βίζα του κατά τη διέλευσή του από το Τορόντο προς το Βανκούβερ για την ετήσια συνέλευση της FIFA. Ο Μεχντί Ταζ υπήρξε στο παρελθόν διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οργάνωση που ο Καναδάς χαρακτήρισε τρομοκρατική το 2024, πέντε χρόνια μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένοι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και κορυφαίος επιθετικός της ομάδας, Μεχντί Ταρεμί, έχουν επίσης υπηρετήσει στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο πλαίσιο της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας.

Τον προηγούμενο μήνα, λίγες ώρες αφότου ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε σε μέλη της FIFA στο Βανκούβερ ότι η συμμετοχή του Ιράν δεν αμφισβητείται, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη θέση αυτή από τον Λευκό Οίκο. «Λοιπόν, αν το είπε ο Τζιάνι, τότε είμαι εντάξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που ήταν επίσης παρών, πρόσθεσε ότι προπονητές ή άλλοι αξιωματούχοι με δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης δεν θα επιτραπεί να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από Ιρανούς πολιτικούς και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν ίση και δίκαιη μεταχείριση.

Αυτόν τον μήνα, η βάση προετοιμασίας της εθνικής Ιράν για το Μουντιάλ μεταφέρθηκε από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας την ανάγκη έκδοσης βίζας και για το Μεξικό. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η FIFA ζήτησε τη συνδρομή της χώρας της επειδή «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν η ιρανική ομάδα να διανυκτερεύει στη χώρα».

Στην Τιχουάνα, την Πέμπτη, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Μεξικό, Αμπολφαζλ Πασαντιντέχ, εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη νέα βάση της ομάδας. Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να δώσει δύο αγώνες στο Λος Άντζελες, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο, καθώς και έναν στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο, με σχέδιο να επιστρέφει αεροπορικώς στο Μεξικό αμέσως μετά από κάθε παιχνίδι.

«Δεν γνωρίζουμε αν θα δώσουν ή όχι βίζες στους παίκτες», δήλωσε ο Πασαντιντέχ, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ίσους όρους» και ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την προετοιμασία της ομάδας.

Το κλίμα ήταν βαρύ και στο Τούσον, όπου οι τοπικές αρχές προετοιμάζονταν για την άφιξη της αποστολής, προτού ενημερωθούν την προηγούμενη Δευτέρα ότι η ομάδα δεν θα μεταβεί τελικά εκεί. Η Σάρα Χάνα, διευθύντρια του αθλητικού συγκροτήματος Κίνο Σπορτς Κόμπλεξ, δήλωσε ότι οι τοπικοί διοργανωτές βρίσκονται σε συζητήσεις με τη FIFA για την ανάκτηση των εξόδων που πραγματοποίησαν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Στην Τουρκία, όπου οι παίκτες βρίσκονται από τις 13 Μαΐου μετά την επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην Τεχεράνη, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες φιλάθλους, η διάθεση της ομάδας έμοιαζε πιο ανάλαφρη. Κατά τη διάρκεια απογευματινής προπόνησης σε τοπικό γήπεδο την Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πρόγραμμα ασκήσεων υπό την επίβλεψη γυμναστών και προπονητών.

Το γήπεδο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε καλλιέργειες λαχανικών και μακριά από τα βλέμματα του κοινού, προσέλκυσε ελάχιστο ενδιαφέρον πέρα από έναν κάτοικο της περιοχής περίπου 60 ετών, ο οποίος δυσκολευόταν να πιστέψει ότι μία ομάδα που ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο προπονούνταν εκεί. Δίπλα του βρίσκονταν περίπου δέκα Ιρανοί δημοσιογράφοι που συνοδεύουν την αποστολή.

Αξιωματούχοι της ομοσπονδίας, εμφανώς ανήσυχοι, έχουν ζητήσει από τους δημοσιογράφους να περιορίζουν τις ερωτήσεις προς τους παίκτες αποκλειστικά σε αθλητικά ζητήματα.

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου η ομάδα έχει αποκτήσει ευρύτερο συμβολισμό. Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια προηγούμενης προετοιμασίας στην Αττάλεια, οι ποδοσφαιριστές φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και κράτησαν σχολικές τσάντες την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος πριν από φιλικό αγώνα. Αξιωματούχοι της ομάδας ανέφεραν ότι επρόκειτο για διαμαρτυρία κατά του βομβαρδισμού σχολείου την πρώτη ημέρα του πολέμου, επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερα από 100 παιδιά. Τον ίδιο μήνα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα χρησιμοποιεί την ονομασία «Μιναμπ 168», στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο Ιράν έχει ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου και η ομάδα εμφανίστηκε νωθρή σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Γκάμπια την επόμενη ημέρα, όταν βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ πριν ανατρέψει την κατάσταση και επικρατήσει σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο.

Ο Μαχντί Μοχάμαντ Ναμπί, επί σειρά ετών γενικός διευθυντής της εθνικής ομάδας, δήλωσε σε σύντομη συνέντευξή του στην Αττάλεια ότι η FIFA έχει ενημερώσει τους Ιρανούς αξιωματούχους πως αναμένουν να λάβουν τις βίζες για το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση του πολέμου παραμένει αβέβαιη. Η εύθραυστη εκεχειρία έχει διακοπεί επανειλημμένα από νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Το Σάββατο ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Για τους παίκτες της εθνικής Ιράν, ωστόσο, ήταν ακόμη μία ημέρα προπόνησης για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο ελπίζουν ότι τελικά θα καταφέρουν να αγωνιστούν.