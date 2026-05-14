Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει στις 11 Ιουνίου και η εθνική ομάδα του Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία βίζα από τις ΗΠΑ, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Τατζ.

Εδώ και μήνες το Ιράν πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όχι για αγωνιστικούς λόγους αλλά επειδή η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη, έπειτα από όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Το τελευταίο διάστημα η σχετική συζήτηση έχει σταματήσει και όλοι πλέον θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή του Ιράν, προς το παρόν όμως κανένα μέλος της εθνικής ομάδας δεν έχει λάβει βίζα από τις ΗΠΑ.

«Θα έχουμε μια αποφασιστική συνάντηση με τη FIFA, αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να μας παράσχουν εγγυήσεις, επειδή το πρόβλημα της βίζας δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά από την άλλη πλευρά (σ.σ. ΗΠΑ) σχετικά με τα άτομα που έχουν λάβει βίζα. Δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες», δήλωσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ.

Το Ιράν θα προετοιμαστεί στην Τουρκία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης για να αποχαιρετήσουν την εθνική ομάδα, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.