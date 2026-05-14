Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έντεκα ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά από μια εφιαλτική κατάρρευση στοάς που σημειώθηκε σήμερα σε ανθρακωρυχείο στο ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης. Το δυστύχημα συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Eastern Coalfields Ltd, η οποία αποτελεί θυγατρική του κρατικού κολοσσού Coal India, στα περίχωρα της πόλης Ασανσόλ, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ για τις συνθήκες ασφαλείας στις μονάδες εξόρυξης της χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες αναφορές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, η στοά υποχώρησε ξαφνικά την ώρα που οι εργάτες βρίσκονταν στα βαθύτερα επίπεδα του ορυχείου. Οι διασώστες έδωσαν σκληρή μάχη με τον χρόνο κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κοντινά νοσοκομεία, με την κατάσταση ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται κρίσιμη.



Η περιοχή της Ασανσόλ είναι γνωστή για τη μεγάλη εξορυκτική δραστηριότητα, όμως το σημερινό συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ελλιπή μέτρα προστασίας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι στα «έγκατα» της ινδικής γης. Η διοίκηση της εταιρείας και οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του εδάφους, ενώ το κλίμα στην περιοχή παραμένει βαρύ, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις για το πώς μια ακόμη εργάσιμη μέρα μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη καταγραφή των αγνοουμένων και την εκτίμηση των ζημιών στις υποδομές του ορυχείου.

Περίπου 120 εργάτες βρίσκονταν στο ορυχείο όταν συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Ντρούμπα Ντας, αξιωματικός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η κατάρρευση αποδίδεται σε ωστικό κύμα που προκλήθηκε λόγω απότομης μεταβολής πίεσης στις στοές, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.



Η εφημερίδα Economic Times είχε μεταδώσει νωρίτερα πως περισσότεροι από 40 εργάτες τραυματίστηκαν στο ανθρακωρυχείο της Ασανσόλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.