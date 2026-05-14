Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αποφεύγει να απαντήσει «επί της ουσίας» και επιλέγει «λάσπη και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς», επαναφέροντας το θέμα των 1,2 εκατ. ευρώ κρατικού χρήματος που –όπως υποστηρίζει– έχει εισπράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση κτιρίου στο Δημόσιο. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διευκρίνισε αν θεωρεί πως υπάρχει ηθικό ζήτημα από τη μίσθωση ούτε αν ο πρόεδρός του θα κινηθεί νομικά κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε για θέμα «νόμιμο αλλά όχι ηθικό».

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε ούτε στο εάν θα στραφεί νομικά κατά του μέσου που δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ για τη μίσθωση του ακινήτου, την ώρα που –όπως είπε– «παριστάνει τον προστάτη της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου». Δήλωσε πως δεν ζήτησε να «μην κάνουν αγωγή» στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά ανέδειξε την «υποκρισία» της αντιπολίτευσης που, κατά την κυβέρνηση, επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, μετατρέποντας τη Βουλή σε «ένα απέραντο δικαστήριο».

Μητρώα Τύπου, ενυπόγραφη δημοσιογραφία και ψευδώνυμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αξιοποίησε την αντιπαράθεση για να υπενθυμίσει τη μεταρρύθμιση στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και τον νόμο 5212/2025 για «ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας». Τόνισε ότι:

Μια ιστοσελίδα, για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, οφείλει να δηλώνει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, αλλά μπορεί να απασχολεί περισσότερους. Το γεγονός ότι είναι πιστοποιημένη σημαίνει απλώς ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας, όχι ότι ελέγχεται το περιεχόμενό της, το οποίο «κρινεται από τους αναγνώστες» και –αν υπάρξει προσβολή– από τη Δικαιοσύνη.

Με τον νόμο 5212/2025 εισήχθη η «ενυπόγραφη δημοσιογραφία» για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, με υποχρέωση ύπαρξης ενυπόγραφων άρθρων, χωρίς όμως –όπως διευκρινίζει– να απαγορεύονται τα ψευδώνυμα.

Υπογράμμισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει σε όποιον θεωρεί ότι θίγεται να στραφεί δικαστικά ακόμη και εναντίον ανώνυμου ή ψευδώνυμου δημοσιεύματος και ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο να κρίνει ποιος είναι ή δεν είναι μέλος δημοσιογραφικής ένωσης – κάτι που πιστοποιεί αποκλειστικά η ίδια η ένωση.

Κλείνοντας, ο Μαρινάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να σταματήσουν –όπως είπε– να «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» και να απαντήσουν επιτέλους «στα της ταμπακιέρας», δηλαδή στα ερωτήματα για τη μίσθωση του κτιρίου και τα ενοίκια που έχει εισπράξει ο πρόεδρος του κόμματος από το Δημόσιο. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση –σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ– είναι ότι πρόκειται για νόμιμη μίσθωση μέσω διαγωνισμών και για τυπική παράλειψη στο πόθεν έσχες που ο ίδιος ο Ανδρουλάκης αναγνώρισε και διόρθωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επιχειρεί συμψηφισμό με υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.