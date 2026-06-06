Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που αποκαλεί μία εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, συνδέοντας την (παράνομη) μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης που έγινε την ημέρα της D-Day στη Νορμανδία, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του.

Μιλώντας στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο της Νορμανδίας, στο Colleville-sur-Mer, ο επικεφαλής του Πενταγώνου συνέδεσε ευθέως τη σημερινή μεταναστευτική πίεση με ιστορικούς συμβολισμούς από την D-Day, υποστηρίζοντας ότι πλέον διαφορετικές ευρωπαϊκές ακτές βρίσκονται αντιμέτωπες με νέου τύπου απειλές.

«Δυστυχώς, σήμερα διαφορετικές ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται επίθεση από διαφορετικές, επικίνδυνες ιδεολογίες. Σε παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία φτάνουν βάρκες γεμάτες με άνδρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Hegseth αμφισβήτησε ανοικτά την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στη διαχείριση της κατάστασης, λέγοντας: «Πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα κάνουν κάτι γι’ αυτή την εισβολή ή είναι ήδη πολύ αργά; Εύχομαι όχι και πιστεύω πως όχι».

Τα σχόλια του Χέγκσεθ αντανακλούν την κριτική που γίνεται συχνά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ευρώπη, μία περιοχή για την οποία η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στερείται αποτελεσματικής άμυνας, είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, ασκώντας περιττή γραφειοκρατία και “λογοκρισία” κατά της ακροδεξιάς, ενώ οι εθνικιστές φωνές παραμένουν εκτός της εξουσίας.

Στην ίδια λογική κινείται και πρόσφατη αμερικανική στρατηγική ανάλυση ασφαλείας, στην οποία γίνεται λόγος ακόμη και για κίνδυνο «πολιτισμικής διαγραφής» της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος πρέπει να αλλάξει πορεία εάν θέλει να παραμείνει αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν την αμυντική τους ετοιμότητα και να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα, υποστηρίζοντας ότι οι συμμαχίες χρειάζονται «πράξεις και όχι μόνο διακηρύξεις», επαναφέροντας το πάγιο αμερικανικό αίτημα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεισφορά.