Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει σε κύκλους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας η απόφαση του επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, να μεταβεί στη Γαλλία συνοδευόμενος όχι μόνο από τη σύζυγό του αλλά και από έξι παιδιά της οικογένειας.

Αν και το ταξίδι είχε επίσημο χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, αρκετοί νυν και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το επιπλέον βάρος που δημιουργείται στα μέτρα ασφαλείας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε στη Γαλλία για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από την Απόβαση, αποτίοντας φόρο τιμής στους χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην ιστορική επιχείρηση της 6ης Ιουνίου 1944.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η επιλογή του να συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Τζένιφερ Χέγκσεθ, και έξι παιδιά της οικογένειας προκάλεσε συζητήσεις στο εσωτερικό του Πενταγώνου.

Πηγές με γνώση των πρωτοκόλλων ασφαλείας εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση αυξάνει σημαντικά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την προστασία του υπουργού και των συγγενικών του προσώπων, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι εικόνες από το Παρίσι και οι αντιδράσεις

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από την άφιξη της αποστολής στο Παρίσι καταγράφουν τον Πιτ Χέγκσεθ, τη σύζυγό του και τα παιδιά να κατεβαίνουν από στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ και να κινούνται πάνω σε κόκκινο χαλί, υπό την υποδοχή Γάλλων αξιωματούχων.

Η εικόνα αυτή σχολιάστηκε από πρώην στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, με ολόκληρη την οικογένεια να συμμετέχει σε επίσημο ταξίδι», ανέφερε στην αμερικανική εφημερίδα πρώην στέλεχος της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού (CID), η οποία έχει την ευθύνη της προστασίας του υπουργού Άμυνας στις μετακινήσεις του εντός και εκτός αμερικανικού εδάφους.

Pete Hegseth arrived in France for official D-Day commemoration events, bringing along his wife and six children on what appears to be a taxpayer-funded family trip. pic.twitter.com/OR4UzivSzC — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) June 6, 2026

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, υποστήριξε ότι ο υπουργός αναλαμβάνει προσωπικά τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειάς του. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν στην κάλυψη αυτή περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες δεοντολογίας, τους κανονισμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες», δήλωσε ο Παρνέλ, επισημαίνοντας ότι το Πεντάγωνο εφαρμόζει τις προβλεπόμενες πολιτικές μετακινήσεων με διαφάνεια και λογοδοσία, προστατεύοντας παράλληλα τα χρήματα των φορολογουμένων.

Pete Hegseth in Normandy:



Europe must take the lead of its own conventional defense. We believe that is a strategic necessity.



France can help build a NATO that is more balanced, more resilient, and more credible. pic.twitter.com/et2MY3zx1t — Clash Report (@clashreport) June 6, 2026

Το αυξημένο κόστος προστασίας

Πρώην στελέχη της CID εξηγούν ότι κάθε επίσκεψη υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου στο εξωτερικό απαιτεί σύνθετο σχεδιασμό ασφαλείας. Πριν από την άφιξη της αποστολής, ειδικές ομάδες αξιολογούν τους κινδύνους, ενώ επιπλέον προσωπικό αναλαμβάνει την προστασία των μετακινήσεων και τη λειτουργία κέντρων επιχειρήσεων, συνοδειών και συστημάτων συντονισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παρουσία πολλών μελών της οικογένειας αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.

Όπως σημείωσε πρώην αξιωματούχος της υπηρεσίας, απαιτούνται επιπλέον δαπάνες για μεταφορές, ξενοδοχειακές υποδομές, ενοικιάσεις οχημάτων όπου χρειάζεται και ημερήσιες αποζημιώσεις προσωπικού ασφαλείας.

«Το κόστος εκτοξευόταν πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να φανταστώ την επιβάρυνση που προκαλεί η προστασία ολόκληρης της οικογένειας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι φόβοι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Η συζήτηση γύρω από το ταξίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των αυξημένων απειλών που αντιμετωπίζουν αμερικανικοί στόχοι στο εξωτερικό.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξακολουθεί να διατηρεί ταξιδιωτική οδηγία για τη Γαλλία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή εξαιτίας πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών και κοινωνικών αναταραχών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ γενική παγκόσμια προειδοποίηση των αμερικανικών αρχών, σύμφωνα με την οποία οργανώσεις ή δίκτυα που πρόσκεινται στο Ιράν ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα ή εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νυν αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού υποστήριξε ότι οι αυξημένες ανάγκες προστασίας του υπουργού έχουν επιβαρύνει αισθητά την CID το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε, η υπηρεσία καλείται να παρέχει μέτρα ασφαλείας όχι μόνο στον ίδιο τον Χέγκσεθ αλλά και σε κατοικίες πρώην συζύγων της οικογένειας σε πολιτείες όπως η Μινεσότα και το Τενεσί.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει τρία παιδιά από τον δεύτερο γάμο του, ενώ η Τζένιφερ Χέγκσεθ έχει επίσης τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση. Μαζί έχουν αποκτήσει ακόμη μία κόρη.

Ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες δαπάνες στερούν πόρους από άλλες κρίσιμες αποστολές της υπηρεσίας.

«Ως φορολογούμενος με απασχολεί το θέμα. Ως επαγγελματίας, όμως, που διαρκώς παλεύει να εξασφαλίσει πόρους για βασικές αποστολές, αναρωτιέμαι πόσα περισσότερα θα μπορούσαμε να είχαμε χρηματοδοτήσει αν αυτά τα χρήματα κατευθύνονταν αλλού», ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Πρόκειται πάντως για πρακτική που δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας.

Ανάλογη μετακίνηση με τη συμμετοχή μελών της οικογένειάς του είχε πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια επίσημης αποστολής που περιλάμβανε και στάση στη Χαβάη.

Και τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεντάγωνο δεν είχε ξεκαθαρίσει αν ο Χέγκσεθ είχε επιστρέψει στο αμερικανικό δημόσιο οποιοδήποτε κόστος συνδεόταν με τη συμμετοχή των συγγενικών του προσώπων στο συγκεκριμένο ταξίδι.