Μια επίσκεψη που αναμένεται να μείνει αξέχαστη στους εργαζόμενους του Nammos πραγματοποίησε ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέλεξε το γνωστό εστιατόριο στην Ψαρρού για να απολαύσει ελληνικές γεύσεις και εκλεκτά θαλασσινά, ωστόσο δεν ήταν μόνο οι γαστρονομικές του επιλογές που τράβηξαν τα βλέμματα.

Σύμφωνα με ανθρώπους που βρέθηκαν στον χώρο, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ιδιαίτερα χαλαρός, ευδιάθετος και έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας.

Οι επιλογές του στο τραπέζι είχαν έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται πως του προκάλεσε το καρότσι με τα φρέσκα ψάρια, τις καραβίδες και τους αστακούς που πέρασε μπροστά από το τραπέζι του, με τον ίδιο να παρατηρεί προσεκτικά τα προϊόντα και να απαθανατίζει τη στιγμή με αρκετές φωτογραφίες.

Αυτό όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η κίνησή του κατά την αποχώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζόρνταν άφησε φιλοδώρημα που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού — μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη χειρονομία ακόμη και για τα δεδομένα των διεθνών celebrities που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο.

Για τους ανθρώπους του καταστήματος, η κίνηση αυτή αποτέλεσε την πιο σαφή ένδειξη ότι ο κορυφαίος αθλητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνολική εμπειρία.