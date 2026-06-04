Στη Μύκονο βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν, ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ο θρύλος του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές superyacht του, «M’Brace», μαζί με παρέα περίπου 25 ατόμων.

O Μάικλ Τζόρνταν απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV πάνω στην θαλαμηγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Μάικλ Τζόρνταν επισκέπτεται την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας και τα ελληνικά νησιά φαίνεται πως αποτελούν αγαπημένο του καλοκαιρινό προορισμό. Η Μύκονος, ειδικότερα, είναι ένας από τους προορισμούς που έχει επιλέξει αρκετές φορές για τις διακοπές του.

Με το υπερπολυτελές «M’Brace» απολαμβάνει τις διακοπές του

Το «M’Brace» έχει μήκος 75 μέτρα και κατασκευάστηκε το 2018 από το γνωστό ολλανδικό ναυπηγείο Amels. Διαθέτει οκτώ καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η θαλαμηγός συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση, με παροχές που θυμίζουν πεντάστερο ξενοδοχείο. Μεταξύ άλλων διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ και πολλά θαλάσσια παιχνίδια. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στον βυθό.

Το «M’Brace», που είναι καταχωρημένο στα νησιά Κέιμαν, θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή superyachts της Μεσογείου. Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος κατασκευής του φέρεται να ξεπέρασε τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Το σκάφος διατίθεται προς ενοικίαση με κόστος που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα την high season, ενώ η ετήσια συντήρησή του υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη Μύκονο η πολυτελής θαλαμηγός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της στο Αιγαίο, με επόμενους σταθμούς και άλλα νησιά των Κυκλάδων.