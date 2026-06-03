Για ακόμη μία χρονιά ο Μάικλ Τζόρνταν θα περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, με την ομάδα μπάσκετ του νησιού να κάνει τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών συνηθίζει να έρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας για κάποιες μέρες και το ίδιο θα κάνει και φέτος, με το ιδιωτικό του τζετ να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.

Η ομάδα μπάσκετ του νησιού ανέβασε στα social media βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού τζετ του Τζόρνταν και τις επόμενες μέρες αναμένεται να κυκλοφορήσουν και φωτογραφίες του ή βίντεο, αν και η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να περνάει, όσο είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, απαρατήρητος στις διακοπές του.

Στη Μύκονο και γενικά στα ελληνικά νησιά αναμένονται κι άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού τις επόμενες εβδομάδες, με τον Μάτζικ Τζόνσον, για παράδειγμα, να είναι σταθερός επισκέπτης της χώρας μας εδώ και χρόνια.