Ο Μπόνζι Κόλσον. μετά από μια διετία στη Φενέρμπαχτσε επέστρεψε και πάλι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην οποία είχε αγωνιστεί από το 2022 ως το 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα έχει ετήσιες αποδοχές 1,5 εκατ. δολάρια και την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague είχε 7,1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 στην αξιολόγηση.

Με την κίνηση αυτή οι πρωταθλητές Ισραήλ θα έχουν μια αρκετά δυνατή τετράδα παικτών, καθώς θα παραμείνουν οι Τζέιλεν Χορντ και Οσέι Μπρίσετ, ενώ επιστρέφει στο Τελ Αβίβ και ο Τι Τζέι Λιφ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Μπόνζι επιστρέφει σπίτι μας. Όλοι τον αγαπάμε, γνωρίζουμε τις επαγγελματικές του ικανότητες, την ενέργειά του και τη σύνδεσή του με τον σύλλογο. Αυτό είναι ένα ευπρόσδεκτο κλείσιμο για αυτόν και για εμάς», δήλωσε ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κατάς μετά την υπογραφή του συμβολαίου.