Σε δύο σημαντικές προσθήκες προχωράει η ΑΕΚ για την ενίσχυσή της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Ένωση συμφώνησε με τον 25χρονο Νιγηριανό σέντερ Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ για διετές συμβόλαιο (1+1) με το κασέ του παίκτη να βρίσκεται στις 600 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Ο Νέλι Τζόζεφ αποφοίτησε από το New Mexico αλλά δεν επελέγη στο ντραφτ. Πρώτος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν η Στρασμπούρ, με την οποία έκανε πολύ καλή σεζόν.

Ο Τζόσεφ έχει ύψος 2,06μ. και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 28 συμμετοχές στην LNB, έχοντας 12,8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ ανά ματς.

Μετά τον Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, η ΑΕΚ συμφώνησε και με τον Βασίλη Χαρτώνα. Ο 18χρονος γκαρντ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα και θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Προέρχεται από την ακαδημία της ΔΕΚΑ και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Το 2024 στο Ευρωπαϊκό U16, όπου η Ελλάδα ήταν τέταρτη, είχε 6,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,3 κλεψίματα.